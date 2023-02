Enige minor Radio van Nederland (op de HvA) verdwijnt: ‘Medialandschap verandert’

Beeld Getty

Meer dan tien jaar bestond de minor radio aan de HvA. “Maar we zien het medialandschap veranderen, zeker op radio- en audiogebied, en daar moeten we ons onderwijs op aanpassen,” zegt hoofddocent Esther Hammelburg aan de faculteit digitale media en creatieve industrie.

De minor staat volledig in het teken van radio maken. Een half jaar lang doen studenten praktijkervaring op en maken ze meer dan tien radio-uitzendingen. Tot ver buiten Amsterdam trok de HvA hiermee studenten aan, juist vanwege dat specifieke aspect van de deelopleiding.

Protest

Tegen het schrappen van de minor is de laatste lichting studenten in protest gekomen. Zo ook wiskundestudent Henk van den Bosch (23), die het afgelopen halfjaar de minor volgde en een ‘stiekeme droom’ heeft om iets met radio te doen. Tijdens een zeven uur durende marathonduitzending ter afsluiting van de minor bood hij vorige week samen met medestudenten een petitie aan, die inmiddels meer dan 200 keer is ondertekend, bij het management van de opleiding.

“Ik vind het heel erg zonde. Het is juist fijn dat er zo’n makkelijk instapniveau is om met radio iets te doen. Voor mij was deze minor daarvoor de enige mogelijkheid. Je leert veel en het is ook erg journalistiek: je leert zowel het technische als de presentatie, als ook interviewen en onderzoek doen.”

Nieuw onderwijs

Het schrappen van de minor is onderdeel van een onderwijsvernieuwing waarbij alle minors aan de opleiding communicatie en creative business verdwijnen. De opleiding stapt over op een onderwijsprogramma waarbij studenten meer de vrijheid hebben om hun eigen studieroute uit te stippelen, met meer vrijheid in het kiezen van vakken.

“Met deze vernieuwingen willen we ruimte maken voor innovatie waar in het oude curriculum vaak beperkt ruimte voor was. Bijvoorbeeld rond podcasting, iets dat het radiolandschap grondig verandert,” vertelt Hammelburg. Het intensieve oefenen met radio maken komt niet meer terug in deze vorm, zegt de hoofddocent, die aangeeft dat radio wel degelijk een rol blijft spelen in de opleidingen aan de faculteit. “We zien nog steeds de meerwaarde van radio. Het radiovak ontwikkelt zich in razend tempo en wij willen mee veranderen met het vak.”

“We hebben heel mooie minors gedraaid de afgelopen jaren, zoals die radiominor, maar bijvoorbeeld ook een televisieminor, één over festivals en één over trends. Komende maanden gaan we met de docenten uit de minor radio kijken wat nodig is om radio en audio een goede plek te geven in ons nieuwe curriculum. Sinds september draait er al een nieuwe tweedejaarsmodule gericht op radio. Voor derde- en vierdejaars is het onderwijs nog in ontwikkeling. Een deel gaat in september draaien, bijvoorbeeld een module waarin een radio- en achtergrondverhaal in audio worden gemaakt en die ook toegankelijk is voor externe studenten.”

Radio springlevend

Frank van der Lende, radiopresentator bij Radio Veronica, die zelf de school voor journalistiek volgde en koos voor de richting radio, vindt het ‘ontzettend zonde’. “Veel mensen dachten dat door de komst van Spotify en de podcasts radio zou uitsterven. Maar radio is nog springlevend. Ook aan de frequentieveilingen en de luistercijfers zie je hoeveel mensen nog radio luisteren. Radio maken is echt een ambacht.”