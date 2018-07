Engelse vertaling boek Astrid Holleeder beleeft vliegende start

Astrid kan geen advocaat meer zijn, maar ze is nu een gevierd auteur

Het ontging ook Radden Keefe niet dat de ex-advocate in een ogenblik van de voorkomende, erudiete juriste kan veranderen in de straatse Jordanese die ze óók is. The New York Times komt óók met een fors stuk.



De rechten van Judas zijn verkocht aan twaalf landen (van Zweden tot Zuid-Korea), de filmrechten gingen 'in een major deal' naar aan Steven Spielberg gelieerde maatschappijen.



Liefdesverhaal

Het internationale succes is niet te verklaren doordat Holleeder of de Heinekenontvoering zo bekend zijn, want dat is voorbij Vlaanderen niet zo, zegt Van Gelderen.



"Het verhaal draait om liefde, verraad, loyaliteit en Astrids pogingen te ontsnappen aan wat Engelsen een abusive relationship noemen."



Astrid Holleeder zegt in de rechtszaal geregeld dat het succes haar verbaast. Daar moest ze maar eens van af, vindt haar uitgever 'nu ze eindelijk wat te vieren heeft'.



"Ze kan gewoon heel goed schrijven. Dat zeggen ook Geert Mak en A. F. Th. van der Heijden. Astrid kan geen advocaat meer zijn, maar ze is nu een gevierd auteur."



