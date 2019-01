Enes P. krijgt toch celstraf voor verkrachting Brettenpad

Dat heeft de rechter in hoger beroep bepaald. Hij is veroordeeld voor het verkrachten van een 27-jarige vrouw op het Brettenpad op 10 mei 2015.



De rechtbank sprak de verdachte in 2017 vrij, omdat er onvoldoende bewijs was om P. als dader aan te wijzen.



Dna

Hoewel het onderzochte dna-materiaal wel van P. afkomstig leek te zijn, werd het door een van de twee deskundigen als dusdanig slecht bestempeld, dat het niet doorslaggevend was om P. te berechten.



Een onderzoek met nieuwe technieken had meer uitsluitsel kunnen verschaffen, maar volgens de rechter had het OM geen verzoek ingediend. Het OM sprak dat toentertijd tegen en ging in hoger beroep.



In het tweede onderzoek met de betere technieken zijn de dna-sporen, die naar P. wezen, wel betrouwbaar genoeg gevonden.