Energieteam gemeente helpt studenten te besparen: ‘Elke euro telt’

Het team bespreekt de aanpak. In het midden Houzin Jaff, projectleider. Beeld Dingena Mol

“Als ze nog in bed liggen, dan geven we ze een borrel,” zegt een van de leden van het energiebesparingsteam lachend, terwijl hij zich met collega’s klaarmaakt om naar de achtste etage van het voormalige Acta-gebouw te gaan. Al een paar dagen zijn ze in het gebouw aan de Louwesweg in Nieuw-West bezig om de bewoners, studenten, te helpen bij het besparen van hun energieverbruik.

Op de gang is te zien dat het leven in het Acta-gebouw net op gang is gekomen. Tussen de bijna aaneengesloten versieringen van bierdopjes, posters en tekeningen kijken veel bewoners nog slaperig uit hun ogen. Sommigen grijpen de komst van het team direct aan om even te douchen.

Evi Matse (21), die cultuurwetenschappen studeert, gaat ontbijten met haar ‘ganggenoot’ Fay Kallendorf (20), een student communicatie. “Het is klote, maar ik ben niet per se boos. Socius (de verhuurder, red.) doet wel zijn best,” zegt Matse.

Slecht behandeld

Ze legt uit dat ze naast haar studie nu zo veel mogelijk werkt om haar kamer te kunnen betalen en dat ze het geluk heeft dat haar ouders kunnen helpen. Maar ze vindt het wel wrang hoe er met studenten wordt omgegaan. “Eerst moest ik al meer rente gaan betalen over mijn studieschuld. Daarnaast krijgen wij geen energietoeslag. Studenten worden in Nederland best wel slecht behandeld de laatste tijd. Wij worden een soort van afgezonderd van de maatschappij.”

Matse woont desondanks met veel plezier in het gebouw, tussen haar huisgenoten. Terwijl ze met Kallendorf een stukje appel voor een kiwi ruilt, zegt ze: “Dat bedoel ik nou.”

Radiatorfolie

Op de kamer van Matse is Nourdin Bajja van het team bezig. Hij noemt het ‘tof werk’. “We werken met veel jonge mensen die energie willen besparen. En je ziet dat de studenten blij zijn als wij langskomen. Ze komen er zelf niet aan toe of hebben de middelen niet om dit te realiseren.”

Houzin Jaff begeleidt het project en hij onderhoudt het contact met verhuurder Socius. In deze weken probeert hij met zijn team langs alle 460 bewoners in het pand te gaan. Jaff legt uit dat het team radiatorfolie in de kamers aanbrengt, gaten en kieren dichtkit en ledlampen aanbrengt in de kamers en gemeenschappelijke ruimtes.

Ook wordt in de douches een waterbesparende douchekop en een timer geplaatst die laat zien hoelang je aan het douchen bent. Hoeveel dat precies gaat besparen in het oude schoolgebouw dat bedoeld is als tijdelijke woonvoorziening voor studenten, is moeilijk te zeggen. “Maar elke euro telt natuurlijk,” zegt hij.

Tijdelijke oplossing

“Wat wij hier bieden is een tijdelijke oplossing,” zegt Jaff. “Een pand als dit vraagt om grootschalige veranderingen. Maar veel investeren is zinloos, want over een paar jaar staat het er niet meer.”

Vito Volp, locatiemanager van Socius, beaamt dat. Volgens hem is de animo onder de bewoners groot om mee te doen. “Binnen een week hadden we van bijna iedereen duidelijkheid dat ze toestemming gaven en mee wilden doen. Het financiële stukje motiveert natuurlijk wel. Als de energierekening daalt, krijgen ze geld terug. Maar er zijn ook studenten die het gewoonweg niet kunnen betalen, daar maak ik mij wel zorgen om.”

Ook de kamer van Darnel Sedney (24), die een master fiscaal en privaat recht afrondt, is aan de beurt. De verhoging viel bij hem rauw op z’n dak, zegt hij. “Deze panden waren bedoeld om voordelig te huren. Maar sinds ik hier woon, zijn de kosten al met 200 euro per maand gestegen.”

Baan

Oudgediende Maureen Schepel (24) woont al 6,5 jaar in het gebouw, binnenkort gaat ze het pand verlaten omdat ze een baan heeft gevonden. Haar kamer is een van de nettere. “Maar dat is niet omdat ik wist dat jullie zouden komen,” zegt ze als het team haar kamer betreedt. Ze vindt het fijn dat ze langskomen. “Ik zit vaak aan mijn bureau te werken en dan tocht het. Ik hoop dat die nu wegblijft.”

Bajja kit daarom de kieren bij het raam dicht, terwijl Schepel aandachtig toekijkt. “Ik maak de vensterbank ook even voor je schoon, dat krijg je er nog gratis bij.”