Energierekening stijgt: grote steden krijgen steeds meer hulpaanvragen

De gasprijzen zijn flink omhoog gegaan. Beeld Joris van Gennip

De stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam meldt een verdubbeling van het aantal aanvragen voor financiële hulp door energiekosten. Dit fonds helpt Rotterdammers die door bijzondere omstandigheden in acute financiële problemen zijn gekomen. “Ook krijgen we steeds meer verontrustende mailtjes van Rotterdammers die hun energierekening niet kunnen betalen en vragen wanneer de door de overheid toegezegde energietoeslag wordt uitgekeerd,” aldus een woordvoerster van de gemeente. Naar verwachting wordt eind deze week bekend hoe en wanneer Rotterdam de energietoeslag zal uitkeren.

Ook Amsterdam laat weten signalen te hebben ontvangen van mensen in financiële problemen door de stijgende energierekening. In de eerste week van maart belden er al 149 mensen naar de gemeente over de energieprijzen en de energietoeslag. Ter vergelijking, in de hele maand februari waren er 236 telefoontjes over datzelfde onderwerp, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Amsterdam begint deze maand met het uitkeren van 200 euro energiecompensatie voor de laagste inkomens, dat geldt voor ongeveer 60.000 Amsterdammers.

Verdubbeling

Bij de Helpdesk Geldzaken in Den Haag komen ook steeds meer vragen binnen over de energierekening. Sinds vorig jaar oktober ziet de gemeente een verdubbeling van het aantal mensen dat financiële hulp zoekt. “Vanaf november zijn de energietarieven gestegen en dit is steeds vaker het onderwerp van gesprek,” laat een woordvoerder van de gemeente Den Haag weten. “Van gemiddeld tien keer per week gaat het nu wekelijks wel twintig keer over de energierekening.”

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) deed vorige week de oproep aan mensen met geldproblemen door de energierekening om zich te melden bij hun gemeente voor hulp.