Energiecompensatie doneren? Via Wees Warmhartig gaat je geld naar deze Amsterdamse goede doelen

Beeld ANP

“Het idee ontstond eigenlijk direct toen duidelijk werd dat de compensatie voor iedereen zou gelden,” vertelt initiatiefnemer Ineke van Tol. Zowel Van Tol als haar vriendin Monique van Hoogstraten hebben de generieke energiecompensatie zelf niet nodig. “Maar we krijgen het bedrag alsnog, terwijl andere Amsterdammers in de kou zitten. We zochten naar een organisatie waar we ons geld konden doneren, het liefst lokaal. Omdat we hier geen geschikte plek voor konden vinden, dachten we: dan doen het zelf.”

Van Tol en Van Hoogstraten startten een burgerinitiatief: Wees Warmhartig – als woordspeling op de spreuk op het wapen van Amsterdam. ‘Wij hebben onze 190 euro energietoeslag niet zo hard nodig als veel anderen in de stad. Een op de zes Amsterdamse gezinnen leeft op – of zelfs onder – de armoedegrens. Met de actie roepen we stadgenoten op die de 190 euro ook kunnen missen om deze te delen,’ valt te lezen op de website 190euro.nl.

“We hoorden in onze omgeving meer geluiden van mensen die graag hun compensatie zouden willen doneren. We waren eerst van plan het geld zelf op te halen en uit te delen in Amsterdam, maar dat werd lastig. Daarom hebben we ervoor gekozen om samen te werken met drie ervaren fondsen: Noodfonds Amsterdam, het Armoedefonds en de Voedselbank. Met hen hebben we harde afspraken gemaakt. Al het via 190euro.nl opgehaalde geld gaat naar Amsterdamse projecten,” vertelt Van Tol.

Inkomensongelijkheid

“Als je door Amsterdam fietst, word je geconfronteerd met grote inkomensverschillen. Het is maar net welke uitgang van Het Vondelpark je pakt en in welke wijk je terecht komt,” zegt Van Hoogstraten. “We hopen met deze actie een boodschap af te geven: veel Amsterdammers hebben het nu al zwaar en zitten straks in de kou. Help je stadgenoten deze winter een handje met een simpele donatie.”

Om de actie onder de aandacht te brengen hebben de initiatiefnemers ambassadeurs benaderd. “Met een sociaal gezicht.” Zo steunen prominente Amsterdammers als wethouder Marjolein Moorman, ondernemer Annemarie van Gaal en oud-burgemeester Job Cohen de actie. “Elke euro die binnenkomt is mooi meegenomen. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de compensatie te doneren,” zegt Van Tol.

De actie loopt in ieder geval heel november en december. “Maar misschien gaan we langer door, we merken dat er veel animo is. Deze eerste dagen zijn we positief gestemd over wat er binnenkomt. Er is behoefte aan een buurt- en samenhorigheidsgevoel en met deze actie kun je daarin gemakkelijk je steentje bijdragen aan elkaar en aan de stad,” besluit Van Hoogstraten.

‘Gelijk 380 euro overgemaakt’ De donaties gaan naar het Armoedefonds, de Voedselbank en het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA). Sinds de actie vrijdag live is gegaan, hebben het Armoedefonds en de Voedselbank al tientallen donaties ontvangen. Het FBNA spreekt van zo’n veertig donaties. Directeur Marita Tolman zegt dat het overgrote deel daarvan 190 euro is. “Een aantal bedragen zit daaronder en anderen hebben gelijk 380 euro overgemaakt.” Het FBNA houdt elk jaar een doneeractie voor Amsterdammers. Dit jaar hoopt Tolman het dubbele bedrag van vorig jaar op te halen: 35.000 euro. “We hopen op een bedrag dat meegroeit met wat nodig is.” Het aantal aanvragen voor hulpverlening is ten opzichte van vorig jaar gestegen, volgens Tolman. “En dan is er ook inflatie aan wat je aan iemand uitgeeft, zodat iemand hetzelfde kan aanschaffen voor het gestegen bedrag.” Een aanvraag gaat bij FBNA via een hulpverlener, die naar het volledige financiële plaatje van een huishouden kijkt. Tolman: “Bij de een betekent dat een gift voor boodschappengeld, bij een ander het vervangen van een koelkast en bij weer een ander betekent het een nodige tandartsbehandeling.”