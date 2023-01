‘Energiebespaarservice’ van de gemeente Amsterdam: goed op stoom, maar niet altijd grondig

FIXbrigade in september 2022 aan het werk in een woning in Oost. Beeld Eva Plevier

Het zijn klinkende cijfers die wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) presenteert over de ‘energiebespaarservice’ van de gemeente. In delen van Centrum, Noord, Nieuw-West en Zuidoost werden duizenden Amsterdammers de afgelopen maanden thuis bezocht met het aanbod gratis hun woning beter te isoleren.

Halverwege loopt Pels voor op de eigen ambities. In zes maanden wilde zij 24.000 huishoudens bezoeken. Na drie maanden ligt ze dus ruim voor op schema. Het werk wordt gedaan door teams van Klimaatroute en Winst uit je woning, bedrijven die als winnaar uit een aanbesteding van de gemeente zijn gekomen. Gemiddeld zijn ze per huishouden een uur bezig geweest met behalve tochtstrips, ledlampen en waterbesparende douchekoppen ook veel radiatorfolie, deurstrips en douchetimers.

Kritisch

Het gaat om kleine maatregelen, niet om grootschalige isolatie. Tegelijkertijd moet de hulp van de gemeente niet verward worden met de al langer bestaande FIXbrigades, die een tochtige woning veel grondiger onder handen nemen en daar soms een dag of zelfs langer mee bezig zijn. De veelgeprezen en mede door de gemeente gesubsidieerde FIXbrigade van buurtorganisatie Jungle Amsterdam is kritisch op de teams die voor Pels huis aan huis langs de deuren gaan.

De FIXbrigade komt namelijk nog wel eens in woningen die al zijn bezocht door de energiebespaarservice. Dat is ongeveer vijftien keer gebeurd – een klein aantal ten opzichte van het totaal van 15.000, maar in alle gevallen had de FIXbrigade veel aan te merken op het werk van de teams, zegt directeur Jannekee Jansen op de Haar. De fixers hebben al veel loshangende tochtstrips en flodderig opgehangen radiatorfolie aangetroffen. “Er was niet één woning waarvan wij zeiden: niets meer aan doen.”

‘Soms zelfs erger’

Vooral bij het ophangen van tochtstrips gaat veel mis. “Ze plakken die op de verkeerde plekken waardoor ze het soms zelfs erger maken. We zijn ook al heel vaak tegengekomen dat zo’n tochtband in het luchtledige hangt.” Ook worden bij het indraaien van ledverlichting veel lampen vergeten.

Jansen op de Haar onderbouwt haar bevindingen met foto’s die de FIXbrigade ook naar de gemeente heeft gestuurd. “Dan was het antwoord steeds: ja, maar dit is zo’n slechte woning.’ Terwijl dat voor ons gewoon een gemiddeld geval was.”

Prutswerk

Het kan natuurlijk dat de FIXbrigade vooral komt in de woningen waar het meeste schort aan de isolatie, zodat er hier geen redden aan was voor de energiebespaarservice. “Maar het zou toch wel heel toevallig zijn dat het in álle woningen waar wij komen prutswerk is.”

Volgens een woordvoerder heeft de gemeente ook wel wat klachten gekregen, maar weinig, minder dan tien. Zij wijst op het hoge tevredenheidscijfer. Bewoners geven de hulp gemiddeld een 8,1. Omdat de gemeente tot nu toe minder kosten heeft gemaakt dan begroot, hoopt men nog 2000 tot 4000 huishoudens bovenop de 24.000 te kunnen bezoeken in de maanden die resteren.

Uitwerking isolatieoffensief

De energiebespaarservice van de gemeente past binnen de eerste fase van het in het coalitieakkoord aangekondigde isolatieoffensief. Doelstelling is om zo snel mogelijk de meest kwetsbare Amsterdammers te helpen met energiebesparing. Daarnaast is er geld vrijgemaakt voor vve’s om knelpunten bij het isoleren van woningen weg te nemen en zijn er bijvoorbeeld collectieve inkoopacties georganiseerd.

Pels komt nog met een uitwerking hoe ze woningen in de stad structureel wil verbeteren. Met de vrijgemaakte 32 miljoen euro voor het gehele isolatieoffensief, hoopt ze een vliegwieleffect in de stad los te maken, waarbij iedereen een been bijtrekt.