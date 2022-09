Energiebedrijven waarschuwen gemeenteraad: ‘Betalingsregelingen hebben geen zin meer’

Een medewerker van de FIXbrigade isoleert een Amsterdamse buitendeur met tochttrips. Beeld ANP / ANP

Op zoek naar oplossingen voor de energiecrisis werden dinsdagavond verschillende experts uitgenodigd hun verhaal te delen met de gemeenteraad. Het werd een sombere avond, waar bijna alle gemeenteraadsfracties aanwezig waren.

“Een op de drie huishoudens gaat te maken krijgen met energiearmoede,” stelde Resi Becker, CEO van energiebedrijf Essent. Zo ziet Essent dat maar 5 procent van de klanten hun maandbedrag omhoog bijstellen, velen omdat ze simpelweg het geld voor andere dingen nodig hebben. “Maar dat betekent wel dat een kwart van onze klanten bij de eindafrekening zo’n 1000 euro moet bijbetalen.”

Bij Vattenfall, dat onlangs de energietarieven flink ophoogde en veel Amsterdamse klanten heeft, betaalt zo’n 40 procent van de klanten nu te weinig. Maar ook de uitgifte van nieuwe contracten baart Martin Neef, hoofd Betaling & Incasso, zorgen: “Een normaal gezin betaalde vorig jaar 2000 euro voor energie, onze nieuwe contracten gaan over 6500 euro. Dat is 4500 euro meer.”

Sociaal werker

Met zulke prijsstijgingen is geen 'sociale betaalregeling' afdoende, stelde Neef. De telefoon staat dan ook bij de energiebedrijven roodgloeiend. “Onze medewerkers zijn ondertussen ook sociaal werker,” aldus Essent-directeur Becker.

Het leidt er momenteel toe dat mensen zelf op alle mogelijke manieren naar energiebesparing zoeken. Alleen is goedkoop vaak duurkoop. Zo constateert de FIXbrigade dat veel mensen tochtstrips verkeerd gebruiken. “En vandaag zag ik in een corporatiewoning nog dat de radiator verkeerd om hing. Dan heb je er niks aan.”

Veel erger nog, alternatieve maatregelen leveren ook gevaarlijke situaties op. Zo verwijderen sommige mensen zelf hun gasaansluiting om met pelletkachels aan de slag te gaan. “Levensgevaarlijk,” aldus Laetitia Ouillet van energiecoöperatie De Windvogel.

In de zoektocht naar oplossingen werd alle kanten op gewezen, van korte termijnoplossingen rond tochtstrips en tijdelijke huurverlagingen tot meer hulp om echt structureel een huis te isoleren. Maar daar botsten meteen belangen .

Een plafond op de energieprijs? Daar wilden de energiebedrijven niet aan. Resi Becker, Essent: “Het is niet uitvoerbaar, in Engeland leidt het tot een enorme puinhoop.” Huurkorting bij een slecht energielabel? “Sympathiek, maar de uitvoering gaat betekenen dat huurders voor andere huurders moeten betalen,” aldus woningcorporatie Rochdale, die als enige corporatie aanwezig was.

Lichtpuntje

Toch was PvdA-fractievoorzitter Lian Heinhuis, die de expertmeeting organiseerde, positief dat alle experts zich bewust waren van hun ‘eigen maatschappelijke rol’. Wel benadrukte ze dat er in de zoektocht naar oplossingen ‘veel naar elkaar gekeken wordt, terwijl iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen’.

Een klein lichtpuntje dan? Nibud-directeur Arjan Vliegenthart stelde dat het met gemeentelijke regelingen en de energietoeslag nu net aan lukt om veel mensen niet door het ijs te laten zakken. “Alleen ook daar moet de uitvoering nog beter. En meer aandacht voor risicogroepen als gezinnen met wat oudere kinderen, alleenstaanden én mensen die de weg naar deze regelingen niet kunnen vinden.”

Hoewel niet aanwezig, zorgde een prognose van topeconomen van Goldman Sachs gisteren ook voor een kleine positieve noot. Zij houden er rekening mee dat de gasprijzen flink zullen dalen vanwege Europees ingrijpen om los te komen van Rusland. Goed nieuws, al zal de prijs niet dalen onder het tarief van vorige winter, wat al een recordprijs was.

Daarnaast heeft een consument nu nog niks aan prognoses. Sterker nog, aan de vooravond van een nieuwe winter konden de aanwezige energiebedrijven gisteren geen garantie geven dat niemand zal worden afgesloten van gas en licht. “Al moet er dan echt wel heel veel gebeuren en moet iemand écht niet bereid zijn mee te werken aan een oplossing,” aldus Essent-CEO Resi Becker.