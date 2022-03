En weer verdwijnt er een bso in Centrum: ‘Oppassen dat het hier geen Londen wordt’

Een busje van Partou. Beeld ANP

Het 9-jarige zoontje van Loes Wagemans, woonachtig in de Nieuwmarktbuurt, ging vroeger naar bso Boomsspijker aan de Recht Boomssloot, totdat deze in april 2021 sloot. Reden? De huur was te hoog geworden voor aanbieder Partou.

De kinderen konden over naar de vestiging in de Nieuwe Kerkstraat, zes minuten verder lopen – alleen sluit deze komende juli ook. De reden? De huur is te hoog geworden.

Het Elfenbankje

Wagemans’ zoontje wordt uitgenodigd naar de vestiging Nieuwe Achtergracht te komen – aan de overkant van de Amstel, en nog eens tien minuten verder: in totaal twintig minuten lopen. “Het voelt bijna alsof ik mijn kind naar Purmerend stuur,” zegt Wagemans. Volgens haar zitten 110 kinderen nu zonder bso, omdat de drie resterende bso’s in de buurt vol zitten.

Voor buurvrouw Michelle de Boer, met een zoontje van 8 jaar en een dochtertje van 4, is het zelfs de derde keer dat haar kinderopvang sluit. In 2019 sloot het zelfstandige kinderdagverblijf Het Elfenbankje aan de Nieuwe Herengracht, omdat het pand door de eigenaar - een kerkgenootschap - verkocht werd.

Twee dagen dicht

Partou beroept zich erop dat de panden, die de organisatie van de gemeente huurt, te duur worden. “Er is minder vraag naar opvang, heel veel plekken blijven leeg,” zegt woordvoerder David Gribnau van Partou. Woensdags en vrijdags moest de opvang dicht, in de zomer werden de kinderen al naar een andere vestiging gebracht. “En de huur blijft gewoon hetzelfde.”

Bovendien, zegt hij, is het voor de kinderen fijner ‘om meer vriendjes om zich heen te hebben’.

Wagemans zegt dat Partou meer aan de situatie zou kunnen doen. “Ik heb nog nooit reclame gezien van Partou om meer kinderen te werven.” Ze vraagt zich af of kinderopvangorganisaties niet kunnen samenwerken.

Londen

Bovendien vraagt ze zich af waarom de gemeente niet kan ingrijpen. Is marktconform rekenen voor de huur van een kinderopvang in de binnenstad, het duurste deel van de stad, maatschappelijk verantwoord?

Binnenstadbewoner De Boer: “We moeten oppassen dat het hier geen Londen wordt, dat er geen gezinnen meer in het centrum leven. Wat voor binnenstad willen we zijn?”

De gemeente verwijst bij monde van een onderwijswoordvoerder naar de Nederlandse wet: die vereist dat de gemeente een marktconform tarief hanteert. Zo worden er geen kinderopvangorganisaties bevoordeeld die bij de gemeente huren, ten opzichte van organisaties die bij andere partijen huren.

De Boer wil graag dat er een nieuwe bso komt in de Nieuwe Kerkstraat. De gemeente zegt te onderzoeken of ze die locatie opnieuw aan een bso kan verhuren, zoals is gebeurd met de vestiging Boomsspijker.