En weer hangen er granaten aan de deur

Aan de klink van lunchroom Tropicana in de Jan Evertsenstraat (West) hing dinsdagochtend een granaat. Schoonmaakbedrijf HBS aan de Johan Huizingalaan (Nieuw-West) is in de nacht van maandag op dinsdag beschoten én aan de achterkant van de zaak lag een explosief. Het pand van de buren was dit weekend door kogels getroffen.



1. Wat ís dit?

Het is gissen naar de exacte motieven van de nog onbekende daders, maar het is inmiddels na vele incidenten evident dat het nachtelijke schieten op (gesloten) bedrijven of het plaatsen van een explosief als beproefde methode gezien wordt om de eigenaars te treffen.