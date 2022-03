En opeens rij je op de autoweg. Fietsers in verwarring op de Prins Hendrikkade

In de tussentijd heeft de gemeente een nieuw hek geplaatst om fietsers naar de overkant van de straat te leiden. Beeld Gijs Verhoef

Een gek gezicht op de Prins Hendrikkade. Fietsers stopten eerder deze week verward toen het fietspad in de richting van het Centraal Station net na de IJtunnel abrupt eindigde en overging in een drukke weg voor auto’s en bussen. Waar de rest van het pad was gebleven, bleef onduidelijk. De fietsers werden gedwongen de busbaan over te steken en via de autoweg hun weg te vervolgen.

Eigenlijk hoorde er op het fietspad een hek te staan, om zo de fietsers al eerder naar de overkant van de straat te leiden, maar dat was verdwenen. De gele strepen en pijlen op het wegdek die overbleven, werden door veel fietsers niet opgemerkt.

Rolstoelen

De gemeente weet ervan. Deze week nog neemt de gebiedsbeheerder de situatie onder de loep, aldus een woordvoerder. Er worden plannen gemaakt om de omleiding te verduidelijken. Hierbij wordt ook rekening gehouden met rolstoelen en scootmobielen die van de fietspaden gebruik maken.

In de tussentijd heeft de gemeente op het fietspad een nieuw hek geplaatst.

De gemeente neemt het oostelijk deel van de Prins Hendrikkade op de schop. Fietsers en voetgangers moeten meer ruimte krijgen. Vandaar dat de gemeente een tweerichtingsfietspad aan wil leggen aan de huizenkant van de straat. Het fietspad aan de kant van het Oosterdok moet verdwijnen. De Kikkerbilssluis is al eerder onder handen genomen, daar is het fietspad al verwijderd.

De herinrichting van de rest van de straat gaat waarschijnlijk in 2024 van start.