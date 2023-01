En hij vaart! De pont tussen Zeeburgereiland en Sporenburg is een feit

Op de eerste ochtend dat de nieuwe pont tussen de Sporenburg en Zeeburgereiland vaart, is het aan boord nog rustig. Beeld Eva Plevier

Veel logischer dan een pont tussen het puntje van Sporenburg en het Zeeburgereiland krijg je het niet. Aan de oostelijke kant van de mond van het Amsterdam-Rijnkanaal wonen tienduizenden mensen en staan nog vele duizenden woningen in de planning. Aan de westelijke zijde ligt de stad, waar veel mensen werken en vertoeven. Een rechtstreekse verbinding ligt meer dan voor de hand.

Op papier dan. Want veel bewoners van Sporenburg hebben de afgelopen jaren de hakken in het zand gezet. Geen brug, zeiden zij eerst. En later: en ook geen pont. Het wordt veel te druk in onze buurt, die is daar niet op toegerust. Dat worden onveilige toestanden, zeiden zij. Met als bij-argument: mensen moeten helemaal niet aan deze kant van de stad zijn, verkeersstromen hebben juist baat bij een zuidelijkere route.

70.000 inwoners

Over één ding was men het wel min of meer eens: hoe het nu gaat, is het in de toekomst niet vol te houden. De gemeente verwacht dat er in 2040 70.000 Amsterdammers op het Zeeburgereiland en IJburg wonen, werken en leven. Fietsers die van IJburg en straks in toenemende mate ook van Zeeburgereiland en de Sluisbuurt komen, zijn nu aangewezen op de Amsterdamsebrug die voor velen ‘om’ voelt of is. Of op tram 26, een propvolle en nogal onzekere verbinding die van IJburg via het Oostelijk Havengebied naar CS loopt.

Na veel gedoe, waarbij ook Rijkswaterstaat zich niet onbetuigd liet – dat wilde dat een eventuele brug extreem hoog zou worden in verband met het drukke vaarverkeer ter plekke – besloot de gemeente tot een nieuwe pontverbinding. Tijdelijk, voor een periode van zeven jaar. Maandagochtend ging die van start. Rustig, zou je kunnen zeggen. Geen toeters en bellen, geen blaasorkest of warme choco. Een treurig lint met vlaggetjes, wapperend in de zeiknatte wind, waren de enige feestelijkheden.

Van iets naar niets

Drie keer per uur vaart er nu een pont. Van 7.00 tot 19.00, op werkdagen. Van iets naar niets, zo voelt het deze ochtend. Want het puntje van Sporenburg – ‘iets’, voor de goede orde – is een prachtplekje waar bewoners jarenlang aan het einde van een doodlopende straat hebben gewoond, met uitzicht op een indrukwekkende plak water. En zelden een kip te bekennen: je gunt het iedere Amsterdammer die er behoefte aan heeft.

Dat dreigt te veranderen. Waar het eiland ophield, is nu een stalen staketsel aangelegd zodat fietsers naar de aanlanding kunnen fietsen, die enkele meters lager ligt dan de straten. Mooi is anders. Reuring levert het wel op, een heel klein beetje dan.

32 woontorens

Aan de andere kant van het water is vooralsnog het ‘niets’: bouwrijp gemaakte grond en zwaar verkeer. Maar het wordt hier de komende jaren in rap tempo anders. Hier komt de Sluisbuurt met onder meer 32 woontorens, waarvan 10 hoger dan 70 meter. Het wordt een plek waar mensen efficiënt kunnen worden gestapeld, maar dat is nog toekomstmuziek. Als de pont aanlandt, is het nu vooral even zoeken naar waar je naartoe moet in al dat bouwgeweld.

De eerste passagiers zijn deze ochtend vooral blij. Het gros gaat van oost naar west en is enthousiast over de nieuwe verbinding. Lotte bijvoorbeeld, die op Zeeburgereiland woont en in West werkt. “Dit is heel goed, fijn dat dit nu eindelijk kan. Als straks de frequentie omhoog gaat, denk ik dat dit echt een aanvulling kan zijn voor de stedelijke mobiliteit.”

De stad verandert

Erik Wormhoudt is docent natuurkunde op Zeeburgereiland en woont op de J.F. van Hengelstraat op Sporenburg, de belangrijke aan- en afvoerroute voor het pontverkeer. “Dit is een ideale verbinding voor mij. Er is luid geprotesteerd dat het gevaarlijk zou worden, maar ik ben het daar niet zo mee eens: dit is een stad, soms verandert er wat.”

Lucas Duijst (11) zit met zijn vader op de pont de andere kant op: hij gaat naar school op IJburg. “Dit is de eerste dag, mijn vader is nog even meegefietst. Maar ik ben blij dat ik met de pont kan: hier zit ik lekker en droog, anders moet ik door de regen tegen de steile brug opfietsen.”

Niets te zoeken daar

Op Sporenburg hebben ze er nog niet zo’n mening over deze eerste ochtend. Voorbijgangers vinden het ‘best prima’. Hondenuitlater Robert zegt dat hij ‘niets te zoeken heeft’ aan de overkant. “Ik hoop dat het niet te hectisch wordt.”

Deze eerste ochtend lijkt het met dat soort toestanden nogal mee te vallen: om half negen, de Amsterdamse hyperspits, telt de pont niet meer dan tien opvarenden. Een aantal mensen vaart heen en weer: zo’n eerste dag is het ook een beetje het bevredigen van de nieuwsgierigheid.

Voordeel van een pontverbinding boven een brug: het gevreesde fietsverkeer komt in golfjes aan op Sporenburg. Voor zolang het duurt, kan de Van Hengelstraat de verkeersstromen nog prima verwerken.