En daar was dan tóch de huldiging van de Ajax Vrouwen, met dreunmuziek en bier: ‘Hier heerst een echt Ajaxgevoel’

De Ajax Vrouwen kregen maandagavond uiteindelijk tóch hun welverdiende huldiging. De directie van de club was nadrukkelijk niet uitgenodigd. ‘Zij hebben van iets heel moois, iets heel lelijks gemaakt.’

Joop Munsterman zegt het eigenlijk het best: “Als je een vrouwenteam hebt, moet je wél van ze houden. Hoe dit is gegaan is eeuwig zonde en echt heel erg jammer.” De oud-voorzitter van FC Twente is vader van Ajaxspeelster en landskampioen Marthe Munsterman. Heeft hij het gevoel dat ze bij Ajax van hun vrouwenteam houden? Munsterman haalt zijn schouders op. “Ik weet het eigenlijk niet.”

Met een paar honderd mensen staat Munsterman te wachten in nachtclub Levenslang in het Bajeskwartier in Amsterdam-Oost. Zij wachten allen op Ajax, hij in de eerste plaats op zijn dochter. Terwijl hij aan het woord is, rijden twee verlengde Hummers voor waarin de Ajax Vrouwen zitten, een luid gejuich barst los, je verstaanbaar maken is bijna onmogelijk.

Echt feest

Het had zomaar een flauw aftreksel van een huldiging kunnen worden, maar het werd maandag een echt kampioensfeest. Met precies de goeie dreunende muziek en best veel bier. En, het allerbelangrijkste: met echte fans en echt blije voetballers bij wie er ondanks alle discussie over wel of niet een huldiging, heel, héél veel enthousiasme was over het feestje dat ze uiteindelijk kregen.

Ajax en dan de bestuurders om precies te zijn, waren nadrukkelijk níét uitgenodigd. En ook de gemeente Amsterdam werd vriendelijk bedankt, zegt Shannice Wilner van Brouwerij de Eeuwige Jeugd, die uit protest tegen de gang van zaken deze alternatieve, ‘eigen’ huldiging organiseerde. “Al dat gedoe, wij hadden maar één doel: een feest voor vrouwen die landskampioen zijn geworden en dus een huldiging verdienen.”

Slecht voor het voetbal

Ze heeft geen goed woord over voor Ajax. “Asociaal en onbegrijpelijk. Hoe weinig snap je dan van mensen en van de samenleving? Ajax is erin geslaagd van iets heel moois iets heel lelijks te maken. Dit is slecht voor Ajax, maar ook slecht voor vrouwenvoetbal in het algemeen.”

Wilner heeft de afgelopen vier dagen zich een slag in de rondte gewerkt. “Wij wilden wat doen. We begrepen dat er veel animo was onder de speelsters, dus toen dachten we: we doen het gewoon zelf.”

Ook in de zaal aanwezig is Afke Kerkstra, fan en voetballer bij Wartburgia. Witheet was ze. Boos op Edwin van der Sar, misschien zelfs wel op mannen in het algemeen. “Ik hoorde vanmorgen drie mannen praten over vrouwenvoetbal. Zó badinerend. Toen wist ik dat ik bij deze huldiging wilde zijn, om te laten zien dat de gang van zaken belachelijk is.”

Mannencultus

Kerkstra is hier gekomen met Marleen Slob en beiden zien dat vrouwenvoetbal in de lift zit, dat er vooruitgang wordt geboekt. Maar er blijft een mannencultus rond het voetbal hangen. “Voorheen werd vrouwenvoetbal gedoogd, mensen konden denken: ach, laat ze lekker. Maar nu wordt het groter en dan krijg je dus dit.”

Naast hen staan twee mannen, Bart Burggraaf en Gerard Scholten, die hier zijn uit solidariteit, zeggen ze. “De vrouwen worden de dupe van gedoe bij Ajax. Dat vinden we echt belachelijk. En kijk om je heen: hier heerst een echt Ajaxgevoel, iedereen is fan en gunt het deze meiden zo.”

Niet nog een keer zo

Aanvoerder Sherida Spitse zegt dat op zondag een gesprek heeft plaatsgevonden tussen een afvaardiging van de speelsters en de directie. “Het heeft echt iets met ons gedaan. We hebben onze teleurstelling uitgesproken. Hoe erop werd gereageerd? Ik wil de details in het midden laten, maar laten we het erop houden dat we ervan overtuigd zijn dat dit volgend jaar niet nog een keer gebeurt.”

Munsterman staat de huldiging intens tevreden te bekijken. Hij herinnert zich nog wel dat hij bij FC Twente zijn beste deed om ook betaaldvoetbalorganisaties aan het vrouwenvoetbal te krijgen. “Ik werd uitgelachen, maar we gingen door. Want nogmaals: wij hielden van onze vrouwelijke voetballers. Makkelijk was het niet, maar als de vrouwen kampioen werden, kregen ze een huldiging, natuurlijk kregen ze die. Dan ging ik zelf de stad in om een cadeau voor ze te kopen.”