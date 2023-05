Emotionele eerste dag rechtszaak doodgeschoten Mohamed Bouchikhi

Beeld ANP / ANP

Het dna van Emylio ‘Millie’ G. (30) zit op een petje dat achterbleef naast de in Amsterdam-Zuidoost in brand gestoken BMW die hij en Randall G. (40) als vluchtauto zouden hebben gebruikt na de wilde schietpartij in buurthuis The Dock op Wittenburg. Hij zou daarbij brandwonden hebben opgelopen, en de kleren die G. volgens de recherche van D. had geleend, lijken in brand te zijn gevlogen.

Minutieus en monotoon lepelde vooral de rechtbankvoorzitter de bewijzen op die volgens de recherche aantonen dat Emylio G. met een kalasjnikov schoot en dat Randall D. met zijn haperende pistool één kogel afvuurde. Afgeluisterde gesprekken. Bewegingen van hun telefoons. Berichtenverkeer, vooral ook tussen G. en zijn toenmalige vriendin. Vreselijke bedreigingen aan haar adres in haar afgeluisterde auto, waarin G. zou hebben zitten tieren dat hij moorden had gepleegd, een psychopaat is en levenslang zal krijgen.

Drie anonieme bedreigde getuigen die zeggen dat de twee schutters in het buurthuis waren en crimineel Siegmar Flaneur in 2015 liquideerden in Zuidoost. En dat Randall D. met anderen ook de Amsterdamse crimineel Lucas Boom vermoordde in Zaandam, ook in 2015.

Doodsbang en in paniek

Op de openingsdag van het proces stond de schietpartij in het Wittenburgse buurthuis centraal, waarbij G. de onschuldige stagiair Bouchikhi zou hebben doodgeschoten terwijl die op zijn buik onder een tafel lag, een toen twintigjarige vrouw door beide benen zou hebben geschoten en doelwit Gianni L. zwaar zou hebben verwond.

Toen de politie rond half acht ’s avonds arriveerde, was Bouchikhi niet meer te redden, was Gianni L. zwaargewond aan zijn nek (‘Zijn strottenhoofd en adamsappel waren met het blote oog te zien’) en waren de twintig aanwezigen, onder wie kinderen van 11 en 12 jaar, doodsbang en in paniek.

Getuigen vertelden hoe twee mannen met een kalasjnikov en een klein wapen waren komen binnenstormen en riepen: “Waar is die kankerneger?!” – kennelijk doelend op Gianni L. Die had mogelijk eerder een fikse ruzie gehad met de zoon van Randall D., maar dat motief is niet hardgemaakt.

‘Goed geld verdienen’

Weken voor de schietpartij zou Emylio G. zijn toenmalige vriendin hebben geappt dat hij ‘binnenkort goed geld zou verdienen’ en hoopte ‘binnenkort’ niet meer te hoeven werken. De verdachten zouden meermaals op Wittenburg zijn gaan observeren. Met telefoons die justitie aan Emylio G. koppelt is vanaf kort na de schietpartij tot een tijdje daarna geregeld gezocht naar nieuwsberichten daarover.

In heimelijk opgenomen gesprekken, via een microfoon in zijn jas, sprak Randall D. in de weken nadien in het Papiaments en in straattaal over de schietpartij in het buurthuis en andere geweldsmisdrijven. D. sprak over ‘Millie’, op wie hij ‘sinds die torie’ (dat verhaal, die zaak) boos was. Om fouten die ‘Millie’ zou hebben gemaakt, en dat hij ‘op kinderen’ zou hebben geschoten. Een vriend: ‘Voor deze shit gaat die naar binnen.’ Wat hij in de opgevangen gespreksflarden beschrijft, past volgens justitie goed bij wat er is gebeurd in het buurthuis.

Dinsdag gaat de behandeling van de zaak verder met het dossier over de geliquideerde Siegmar ‘Pito’ Flaneur.

De zaak gaat morgen verder, over de liquidatie van Siegmar Flaneur De zaak gaat morgen verder, over de liquidatie van Siegmar Flaneur. Drie jaar oudere broer van Mohamed: 'Er is een pikzwarte nacht aangebroken' De drie jaar oudere broer van Mohamed: "Ik heb lang getwijfeld of ik wat zou zeggen. Wat ga ik zeggen? Het voelt zo zinloos. Het liefst zou ik de zaal uitrennen, weg van deze afschuwelijke strafzaak. Mohamed is vermoord. De rillen lopen nog altijd over mijn rug als ik dat zeg. De verbijstering is nog net zo groot als toen. Het is verleidelijk weg te zakken in gevoelens van haat en wrok, maar ik weet dat het mij niets gaat brengen. Ik weet dat het me dood maakt. Dat wil ik niet." "Ik wil mijn leven zo mooi en liefdevol mogelijk leven, maar hoe doe je dat als je dierbare broertje op zo'n koelbloedige en laffe manier is vermoord? Voor mijn ouders is dit een onmogelijke opgave. Voor mijn zus en mij ook. Er is een pikzwarte nacht aangebroken die niet meer zal vertrekken.” “Wij zijn moslims, ik geloof in het hiernamaals. Als je tijd is gekomen, keer je terug naar God. Dat besef geeft mij kracht in het goede te blijven geloven, en het goede te willen doen. Mijn geloof geeft me ook de kracht te blijven geloven in gerechtigheid. Het recht zal hoe dan ook zegevieren. Hoe dat eruit zou moeten zien? Ik zou het echt niet weten. Dat is aan God. Hij zal bepalen wat tegenover deze misdaad moet staan.” “Ik zal nog even vertellen hoe wij de dag van Mohameds overlijden hebben meegemaakt. Ik heb hem zelf die dag afgezet bij het buurthuis waar hij stage zou lopen. Hij was vooral bezig met school. Daarover ging ook ons laatste gesprek. Hij stapte uit, zei mij gedag en liep vrolijk het buurthuis binnen. Ik zou hem daarna nog één keer zien. Dat is in het mortuarium geworden. Ik kan niet onder woorden brengen wat ik daar heb gezien. Ik heb zijn vermoorde lichaam gewassen. Ik heb voor hem gebeden en uren naast hem gezeten. Heb in een kille ziekenhuiskamer afscheid moeten nemen door deze zinloze en meedogenloze daad van geweld.” Zus van Mohamed Bouchikhi: ‘Sta op en heb het lef te zeggen dat jullie het hebben gedaan’ De zus van de doodgeschoten Mohamed Bouchikhi neemt als eerste het woord. “Wat ik nu ga zeggen, heb ik opgeschreven kort nadat mijn broertje was vermoord. Ik weet dat de verdachten nog niet zijn veroordeeld. Dat is aan de rechtbank. Ook al is het 5 jaar geleden, elke zin klopt nog steeds. Dit is wat ik toen schreef: ‘Dag daders. Ons hart bloedt. Ons hart is gescheurd. Jullie hebben ervoor gezorgd dat onze kleine, lieve Mohamed geen toekomst meer heeft. Elke dag breekt een nieuwe dag aan, maar wij hebben nooit meer een mooi begin van de dag. Met dat besef liggen wij elke dag wakker. Dit is wat jullie hebben veroorzaakt. Lafheid, dát is wat jullie bezitten. Hebben jullie wel een geweten?’” “De plek waar mijn broertje en buurtgenoten en kinderen zaten te spelen, dat is de plek die jullie zijn binnengevallen. Tientallen kinderen hebben jullie beschadigd voor de rest van hun leven. Jullie hebben een brute moord begaan. Waar haalden jullie de moed vandaan binnen te stormen in het buurthuis. Heb dan nu het lef op te staan en te zeggen dat jullie dit hebben gedaan!” Een broer en zus van Mohamed Bouchikhi zullen zo spreken Een broer en zus van Mohamed Bouchikhi krijgen het woord. Zij zullen de rechtbank vertellen wat de dood van hun broer met ze heeft gedaan. Drie ‘anonieme bedreigde getuigen’ beschuldigen de verdachten Er zijn ‘anonieme bedreigde getuigen’ die over vuurwapengeweld door Randall D. en Emylio G. spreken. Sommige zeggen te hebben gehoord dat zij (ook) schoten in het buurthuis op Wittenburg. Emylio, in afgeluisterde auto: ‘Ik heb al drie moorden gepleegd!’ In het najaar van 2018 zou Emylio G. zijn toenmalige vriendin en haar familie in haar afgeluisterde auto ernstig hebben bedreigd. In woede zou hij ook over de moorden hebben opgeschept die hij zei te hebben gepleegd. “Ik wil levenslang! Ik ben een psychopaat! Ik heb al die drie moorden gepleegd! Ik ga levenslang zitten, ja, ok?” Vrouw naast wie Bouchikhi stierf, van achterin de rechtszaal: ‘Hij hééft het verkloot, ja!’ De voorzitter van de rechtbank leest een transcriptie voor van een heimelijk afgeluisterd gesprek, dat justitie belastend vindt voor de verdachten. Randall D. zou fluisteren: “Ik had hem daar gewoon door, in de gaten, in de smiezen. Ik had hem al onder controle, beheerst. Ik trof hem verborgen achter school. (..) Chinees had de plek onder controle. (..) Zo, die sukkel, die lul, zo’n ding om te schieten. (..) er waren maar drie seconden over. Volgens mij was hij aan het schieten. (..) De hele plek, het hele gebouw. (..) Achter hem aanrennen, daarna.” D., volgens justitie: “Die man, dat gebouw, die plaats uit. Ik bleef rennen. De ander heeft hem al geslagen. Zo toch? De man deed: tatatatata. Tatata. (..) Een hoop gekkigheid daarbinnen. (..) De man deed lukraak.” D.: “Weer de foto geven. (..) Ik zie sowieso. (..) Hij heeft geschoten, niet eens drie seconden. Ineens sloeg ie de man, papap.(..) Chinees loopt gewoon onzin te doen. Die jongen had geen problemen (Bouchikhi, vult justitie in). (..) Hij heeft het verkloot.” Een vrouw die aanwezig was in het buurthuis, en naast wie Bouchikhi werd doodgeschoten, roept van achterin de rechtszaal: “Hij hééft het verkloot, ja!” De verdachten kijken verbolgen om, maar willen niet op de voorgehouden gespreksflarden reageren. Randall D. sprak in afgeluisterde gesprekken over ‘Millie’ en de schietpartij Met telefoons die justitie aan Emylio G. koppelt, is vanaf kort na de schietpartij tot een tijdje daarna geregeld gezocht naar nieuwsberichten daarover. De telefoons van de verdachten en vriendinnen bewegen ook steeds langs relevante plekken in de strafzaak, somt de rechtbank op. In heimelijk opgenomen gesprekken, via een microfoon in zijn jas, sprak Randall D. in papiaments en straattaal in de weken nadien over de schietpartij in het buurthuis en andere geweldsmisdrijven. D. sprak over ‘Millie’, met wie hij ‘sinds die torie’ (dat verhaal, die zaak) boos is op hem. Het gaat over fouten die ‘Millie’ zou hebben gemaakt, en dat die ‘op kinderen’ zou hebben geschoten. Een vriend: ‘Voor deze shit gaat die naar binnen’. Het gaat ook over ‘een chinees’. Emylio G., met Surinaams-Pakistaanse wortels, heeft Aziatische trekjes. Rechtbank stelt vast dat Emylio G. iets groter is dan Randall D., wat past bij getuigenissen De rechtbank gaat na de lunch weer verder met de behandeling. Als de verdachten weer zitten, merkt de rechtbankvoorzitter op dat ze vaststelt dat Emylio G. iets langer is dan Randall D. Dat past bij de verhoudingen tussen de schutters in het buurthuis zoals de getuigen die schetsten. De rechtbank pauzeert voor de lunch tot ongeveer 13.45 uur Emylio G.: ‘Hoop binnenkort goed geld te verdienen en niet meer te hoeven werken’ De BMW die als vluchtauto lijkt te zijn gebruikt, is volgens de politie op 23 januari 2018, drie dagen voor de schietpartij, afgeleverd in Amsterdam-Zuidoost. Emylio G. zou zijn toenmalige vriendin hebben verordonneerd hem af te zetten in Zuidoost. Hij heeft zelf geen rijbewijs. De telefoons van Bilal el H. en een andere verdachte van het leveren van gestolen auto’s aan criminelen, waren volgens de recherche in de buurt. De Kia Rio van de toenmalige vriendin van G. lijkt ook in de beurt te zijn geweest. Later die avond reed de BMW op Wittenburg, om later weer naar Zuidoost te rijden. Op 5 januari zou Emylio G. aan zijn toenmalige vriendin hebben geappt dat hij ‘binnenkort goed geld zou verdienen’ en hoopte ‘binnenkort’ niet meer te moeten werken. Emylio G. zou met zijn toenmalige vriendin hebben geappt over Kleine Wittenbruggerstraat (sic). Ze lijken van haar huis in Zwanenburg naar Wittenburg en Amsterdam-Zuidoost te rijden. De telefoon van Randall D. zou een paar nachten voor de schietpartij ook op Wittenburg zijn geweest. Emylio G. schreef zijn toenmalige vriendin over ‘mijn mattie, Randall’ Emylio G. zou in de weken voor de schietpartij in appjes aan zijn toenmalige vriendin hebben geschreven over ‘die mattie van me’, ‘Randall’. In een verhoor over een andere schietpartij waarvoor Emylio G. is veroordeeld, heeft zijn toenmalige vriendin na aandringen door de politie uiteindelijk erkend dat zij Randall kende. De telefoon van de toenmalige vriendin straalde ook uit in de buurt van Randall D.’s huis in Holendrecht in Amsterdam-Zuidoost. Emylio G. raakte mogelijk gewond bij in brand steken vluchtauto Op het petje dat bij de BMW werd gevonden, zat dna dat mogelijk van Emylio G. is. Daarnaar gevraagd beroept hij zich opnieuw op zijn zwijgrecht. Op de jerrycan zat dna-materiaal, maar niet van een van de verdachten. De toenmalige vriendin van Emylio G. zou op 26 januari 2018 op haar iPhone hebben gezocht op ‘wat te doen bij eerstegraads brandwonden’. Justitie denkt dat Emylio G. brandwonden heeft opgelopen bij het in brand steken van de BMW. Ook de kleding die hij van Randall D. zou hebben geleend, zou brand hebben gevat. Criminelen Bilal el H. en Iliass K. mogelijk betrokken Een getuige heeft aan de politie en de onderzoeksrechter verteld even na de schietpartij op de kruising van de Panamalaan en de Borneolaan te hebben gereden toen een donkere auto spookrijdend kwam aanrijden. De bestuurder ‘was een lichtgetinte man met steil haar dat onder zijn muts uit stak’. De auto stopte voor rood bij de afslag naar de Piet Heintunnel. Hij zag ‘twee, misschien drie mediterrane personen’ in de auto met donker of zwart haar. Om 23.37 uur meldt een getuige dat een BMW in brand staat in de Dantestraat in Venserpolder, Amsterdam-Zuidoost. Links van de BMW vinden agenten een donkere pet en een jerrycan. Een bewoner van de Dantestraat heeft de auto daar al uren voor het uitbranden zien staan, met de deuren open. Hij zegt ‘twee Marokkaanse jongens’ te hebben zien wegrennen. Dna-onderzoek in de BMW leverde geen dna-profielen van de verdachten op. Op de BMW zaten kentekenplaten die niet bij het chassisnummer hoorden. Dat kenteken was geregistreerd bij buurthuis The Dock. De BMW bleek enkele weken voor de schietpartij te zijn gestolen in Houten. De politie koppelt die diefstal aan een groepje rond Bilal el H., die voor zware criminelen auto’s zou hebben gestolen of laten stelen. Hij zou de kentekenplaten hebben laten maken die op de BMW zijn aangetroffen. De oorspronkelijke kentekenplaten werden gevonden op het ijs van water in Amstelveen. Bilal el H., ‘Donkey Kong’, is verhoord en was ook verdachte in andere geruchtmakende strafzaken, waaronder de aanslag op het pand van De Telegraaf in 2018. Hij zou hebben samengewerkt met Iliass K., die inmiddels tot levenslang is veroordeeld in een strafzaak over meerdere liquidaties en moordplannen. In de verte lijken personen rennend te zien bij buurthuis Dock De rechtbank toont op de schermen in de rechtszaal beelden van de bewakingscamera’s van de Albert Heijn en het andere buurthuis op Wittenburg, De Witte Boei. Daarop is te zien dat de donkere BMW om 19.07 uur richting de speeltuin en buurthuis Dock rijdt. Iemand lijkt te rennen in de verte. In de woorden van de voorzitter van de rechtbank: ‘Ik zie een beweging.’ Later zijn twee personen rennend te zien. Weer iets later lijkt de zwarte BMW weg te rijden. Dan arriveren de eerste politiewagens. Had de zoon van Randall D. ruzie met Gianni L.? Er is een verhaal dat de zoon van Randall D. een conflict had met onder anderen Gianni L., maar het motief voor de schietpartij is niet vastgesteld. Op beelden van bewakingscamera’s van het Scheepvaartmuseum is de BMW te zien die naar Wittenburg rijdt, en na de schietpartij weer terug. De auto is ook te zien op bewakingsbeelden van P&R Zeeburg, als die vanuit de Piet Heintunnel richting de A10 rijdt. ‘Mohamed Bouchikhi was kansloos toen 4 kogels in zijn rug werden geschoten’ De kleinere man, volgens justitie Randall D., schoot volgens getuigen richting de keuken. Een vrouw van 20 werd met één kogel door beide benen geschoten. De beste vriend van de 17-jarige stagiair Mohamed Bouchikhi hoorde de gezien hun accent ‘Antilliaanse of Surinaamse’ daders roepen: ‘Waar is die nigger.’ Ook hij zag zijn vriend op zijn buik op de grond liggen in het kantoortje, onder de tafel. Hij was kansloos tegen 4 kogels die hem in de rug werden geschoten. De daders vluchtten in een zwarte BMW 1-serie. Schietpartij Wittenburg: Gianni L. overleefde, is nu onvindbaar Na allerlei inleidende discussies begint de rechtbank aan de behandeling van het dossier over de schietpartij in het buurthuis op Wittenburg. Op 26 januari 2018 om 19.18 uur kreeg de politie de melding dat op Wittenburg was geschoten, mogelijk met automatische wapens. Vijf minuten later troffen agenten chaos en paniek aan in en rond buurthuis Dock in de speeltuin, waar 20 personen waren, onder wie ook kinderen van 11 en 12 jaar. Getuigen vertelden hoe twee mannen met een kalasjnikov en een klein wapen binnen kwamen en riepen: ‘Waar is die kankerneger?!’ Getuigen zagen doelwit Gianni L., toen 19 jaar, met een groot gat onder zijn oor. ‘Zijn strottenhoofd en adamsappel waren met het blote oog te zien.’ Hij zou overleven en is inmiddels onvindbaar. Welkom Welkom in dit liveblog. Randall D. en Emylio ‘Millie’ G., twee criminelen uit Zuidoost, staan vanaf vandaag terecht voor twee liquidaties én de wilde schietpartij in een buurthuis op Wittenburg. Stagiair Mohamed Bouchikhi (17) kwam daarbij door een blunder om het leven.