Emotionele demonstratie op de Dam voor vrede in Oekraïne: ‘Wij willen dat Europa ons niet vergeet’

Op de Dam werd zondagmiddag een manifestatie georganiseerd voor vrede in Oekraïne. Beeld Marcel Wiegman

Het liep uit op een emotionele bijeenkomst, waar vluchtelingen uit Oekraïne Nederland en de rest van Europa opriepen om meer te doen om hun land te steunen tegen de inval van de Russen. Op het programma veel muziek uit Oekraïne. Ook werd een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de oorlog.

“Wij hebben geen wapens nodig,” zegt Evgenia, “maar een no-flyzone. Op de grond kunnen we de Russen wel verslaan, maar niet als onze steden vanuit de lucht worden gebombardeerd.” Ze komt uit Kiev en is nu met haar vriendin Elena een paar weken in Berkel en Rodenrijs. Die zegt: “Ik ben realistischer: die no-flyzone komt er toch niet, dus stuur ons dan meer zware wapens.”

Maria, Daria en Tania zijn gevlucht uit Kiev, met behulp van hun Nederlandse werkgever. Beeld Marcel Wiegman

Verderop hebben de collega’s Maria, Daria en Tania zich gehuld in een Oekraïense vlag. Ook zij zijn gevlucht uit Kiev, met behulp van hun werkgever, het Nederlandse bedrijf Accountor, en ondergebracht in Reeuwijk. ‘Save our home’, staat op het bord dat ze hebben meegebracht. En: ‘Stop genocide’. Hun ouders bevinden zich nog in het midden van het land, voortdurend bestookt door Russische raketten. “Wij willen dat Europa ons niet vergeet,” zeg Daria.

Volgende manifestaties staan gepland in Den Haag (dinsdag en donderdag) en opnieuw Amsterdam (zondag).