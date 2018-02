Emoties bij Holleeder: 'Ik houd nog steeds van Sonja'

Ik dacht: Neus, je moet niet paranoia worden Willem Holleeder

"Toen ik dat hoorde dacht ik: hoe kan dat nou?! Ik dacht: Neus, je moet niet paranoia worden, maar hier is iets vreemds. Waar ben je mee bezig? Heeft dat gelieg betrekking op mij? Nu blijkt het om mijn leven te gaan. Ze (zussen Astrid en Sonja) willen me levenslang aansmeren."



Erfenis

De rechters hadden zich al vaker afgevraagd waarom Holleeder zich zo druk maakte om die erfenis als hij daarmee eigenlijk niets mee te maken had. Rechter Benedicte Mildner: "Wat kan het u schelen wat met de Achterdam was gebeurd als u daar geen belang bij heeft?"



Holleeder: "Ineens vertelde ze in die periode de ene leugen na de andere. Nu had ze gelogen om een deal te kunnen sluiten voor 1,1 miljoen euro terwijl de fiscus en iedereen weet hoe het zit. Haar leugens werden steeds gekker. Toen ben ik op mijn manier een beetje druk gaan zetten, een beetje gaan dreigen, om er bij Sonja achter te komen wat er aan de hand was."



Liegen

Holleeder doelde hier op de heimelijk gemaakte geluidsopname van een 'gesprek' waarin hij tegen Sonja krijste en dreigde op een ijzingwekkende manier die hem, nadat de opnames in maart 2015 op televisie waren afgespeeld, definitief zijn reputatie als knuffelcrimineel kostte.



Later bleek Sonja samen met zus Astrid en ex Sandra, tegen hem te zijn gaan verklaren als inmiddels cruciale getuigen.



Rechter Mildner, over Holleeders bange vermoedens dat wat mis was: "En nu vindt u dat u gelijk heeft gekregen, want ze zíjn met justitie gaan praten. Wat kunnen ze over u vertellen?"



Holleeder: "Niets! Maar ze liegen! Als ze die deal van 1,1 miljoen had gesloten zonder leugens, had ik gezegd: goed gedaan. Maar de leugens worden alleen maar gekker."