Emmers vol glijmiddel en hop, daar gaan de betonnen dakdelen van 3 en 4 miljoen kilo voor de vernieuwing van station Zuid

De snelweg A10 bij de Zuidas is deze week dicht en woensdagavond was te zien waarom. Voor de aanleg van een nieuwe passage bij Station Zuid moesten enorme dakdelen die drie en vier miljoen kilo wegen op hun plaats worden geduwd. De Ringweg en het spoor moesten er tijdelijk voor wijken.

Het is een kwestie van domweg douwen, zou je kunnen zeggen. Maar een plak beton van 3 en een plak van 4 miljoen kilo, dat lukt alleen met heel veel kracht gecombineerd met zo min mogelijk wrijving. Dus zijn om even over zeven uur ’s avonds drie mannen nog volop in de weer met het invetten van de liggers waarover de dakdelen op hun plek worden geschoven. Het kan niet anders dan fijn werk zijn, met emmers vol glijmiddel, smeren tot je een ons weegt.

Het gaat zo goed en zo kwaad als het gaat. Om kwart over zeven komt het gevaarte in beweging. Hoewel beweging? Het heeft ook wel een beetje iets van kijken naar groeiend gras. Millimeter voor millimeter gaat het, alleen wie er met volledige focus naar kijkt, zal zien dat er vooruitgang wordt geboekt.

Nog 33 meter te gaan

Na een paar minuten geeft de coördinator van het geschuif het teken even te stoppen: er wordt gekeken of de betonnen plaat, waarover straks treinen zullen passeren, niet scheef is komen te liggen. Er wordt gecommuniceerd en gecorrigeerd en even later gaat ie weer. Een centimetertje hier, een centimetertje daar. Het belooft een lange avond te worden: nog maar bijna 33 hele meters te gaan.

De schuifoperatie maakt onderdeel uit van de vernieuwing van station Zuid, waarvoor in totaal zeven dakdelen moeten worden geplaatst. Daarvan liggen er drie inmiddels op hun plek. De huidige achtdaagse afsluiting van de A10 Zuid deze maand is bedoeld om ook het vierde en vijfde dakdeel naar hun plek duwen.

Ring A10 gesloopt

Het is een gigantische operatie: om het werk goed te kunnen uitvoeren is een deel van het spoor en de omliggende snelwegen tijdelijk verwijderd. Sinds afgelopen zaterdag is daarom een deel van de snelwegen A4 en A10 Zuid dicht en wordt het verkeer omgeleid via de A9 en A5. Weggebruikers moeten rekening houden met een forse extra reistijd, die kan oplopen tot een uur, aldus de projectorganisatie.

Er is dagenlang hard gewerkt door gemiddeld tweehonderd mensen per shift, want deze woensdagavond moet het gebeuren. Eerder zijn de twee enorme betonnen dakdelen al geplaatst op het werkterrein aan de Arnold Schönberglaan, net ten zuiden van de A10. De platen liggen daar te wachten om een stuk noordwaarts geschoven te worden.

Wegen maandag weer open

De operatie is noodzakelijk, zegt Geo van Tintelen, projectleider bij Bouwcombinatie Nieuw-Zuid. “Station Zuid krijgt een tweede reizigerstunnel: de Brittenpassage. Die is nodig om de verwachte groei van het aantal reizigers te kunnen opvangen: van zo’n 80.000 nu naar 250.000 tot 300.000 in 2030. De extra passage is onderdeel van de complete vernieuwing van het station.”

De werkzaamheden maken onderdeel uit van Zuidasdok, waarbij de A10 Zuid wordt verbreed en ondertunneld en station Amsterdam Zuid compleet vernieuwd, een ingewikkeld project waarvan de afloop vooralsnog onzeker is. De bouw van de tweede stationspassage is echter een belangrijke stap in de capaciteitsuitbreiding van het drukke station, dat na de vernieuwing in reizigersaantallen vergelijkbaar zal zijn met CS.

De Brittenpassage krijgt trappen, roltrappen en liften naar de metro- en treinperrons. In de passage komen onder meer winkels en een bewaakte fietsenstalling. Vanaf de Parnassusweg kunnen fietsers de stalling in, om daarna via de Brittenpassage naar hun trein of metro te lopen. Aan de noordkant van de passage komt het busstation, aan de zuidkant het tramstation. Naar verwachting kunnen de wegen voor de ochtendspits komende maandag weer open.

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft al meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.