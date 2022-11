Emilie (11) overleed na een val van een rolstoelfiets: ‘Ik krijg die beelden niet meer van mijn netvlies’

Tegen Arlette van E., de verzorgster van Emilie, loopt zowel een strafrechtelijke als een civiele procedure. Beeld ANP / ANP

De dag die voor alle betrokkenen en nabestaanden van Emilie gitzwart eindigt, begint als zovele. Arlette van E. een 44-jarige gehandicaptenbegeleidster die drie keer in de week de zorg over de elfjarige Emilie heeft, brengt haar met een speciale rolstoelfiets naar gymnastiek in Buitenveldert.

Terwijl Emilie les krijgt, tikt Arlette van E. haar dagrapportage over het meisje. Het lukt echter niet om die op te slaan. Dat zorgt voor enige onrust bij Van E. De zzp’er in de zorg moet hierna door naar een andere cliënt en voordat ze daar aankomt wil ze haar rapportage over Emilie eigenlijk al ingediend hebben.

Drie haken en een veiligheidsband

Als Emilie weer is aangekleed, rijdt Arlette van E. haar naar de rolstoelfiets. De buggy waar Emilie in zit, moet op een plateau voorop de elektrische fiets worden gezet. Om te voorkomen dat de buggy tijdens het fietsen gaat bewegen, moet die worden vastgezet met drie haken. Daarnaast moet er een veiligheidsband worden vastgemaakt.

Arlette van E. zet de buggy op het plateau en hoort de veiligheidsklik. Vervolgens vraagt ze zich af hoe laat het eigenlijk is. Daarop kijkt ze op haar telefoon en schrikt. Ik moet echt even doorgaan, verklaart ze later te hebben gedacht.

Zonder de buggy verder vast te zetten, stapt ze op de fiets. Wanneer ze de Van Boshuizenstraat opdraait, valt de buggy van het plateau. Emilie ligt zachtjes huilend op straat. Wanneer Arlette van E. haar uit de buggy haalt voelt het lichaam van het meisje dat altijd stevige knuffels geeft, slap aan.

Dwarslaesie

Het is helemaal mis. In het ziekenhuis blijkt dat Emilie een dwarslaesie heeft. Gezien haar meervoudige handicap is de kans dat ze zal kunnen revalideren minimaal. Ook is er een grote kans dat ze blijvend erge zenuwpijn zal houden. Vier dagen na het ongeluk nemen haar vader en moeder een ondraaglijk besluit: ze stoppen de beademing van Emilie.

Het drama krijgt juridische gevolgen. De Amsterdamse rechtbank behandelde donderdag het strafrechtelijke deel.

Arlette van E. geeft in de rechtszaal haar visie op de gebeurtenissen van de fatale dag. De verzorgster, die zegt altijd een ‘pietlut’ op het gebied van veiligheid te zijn, heeft bekend nalatig te zijn geweest. “Ik ben het echt compleet vergeten,” vertelt ze huilend over de veiligheidsmaatregelen voor de buggy. “Emilie kwam uit een mooi gezin. Dat is door mijn toedoen allemaal kapot. Ik krijg die beelden niet meer van mijn netvlies.”

‘Doel om voor te leven kwijt’

In de rechtbank wordt duidelijk dat de dood van Emilie een diepe krater in het gezin heeft geslagen. “We zijn ons kind kwijtgeraakt, ons lieve meisje. Maar ook ons doel om voor te leven,” vertelt haar moeder. “De manier waarop ze is overleden, maakt alles zo veel zwaarder. Het had niet gehoeven.”

De ouders vinden dat de begeleidster haar vak niet meer mag uitoefenen en een taakstraf verdient. Een veroordeling zou er voor zorgen dat Arlette van E. haar VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) verliest.

Volgens de officier van justitie is er sprake van aanmerkelijke onvoorzichtigheid. Vanwege haar werk als gehandicaptenbegeleidster had Arlette van E. een hogere zorgplicht. “Als de verdachte beter had opgelet, was het nooit gebeurd.” Ze noemt het handelen van Van E. ‘onachtzaam, onvoorzichtig en nalatig’. De officier vraagt de rechtbank de vrouw te veroordelen voor dood door schuld, zonder haar straf op te leggen.

Niet meer het graf bezoeken

De advocaat van Arlette van E. betoogt dat zijn cliënt een menselijke fout heeft gemaakt, maar strafrechtelijk niet schuldig is. “Dit is een zaak met alleen maar verliezers.”

In zijn verweer verwijst de raadsman naar het feit dat er ook nog een civiele procedure loopt. Arlette van E. is aansprakelijk gesteld voor de kosten van de begrafenis en het betalen van smartengeld. Inmiddels heeft ze 46.000 euro betaald. De ouders van Emilie hebben daarnaast een claim neergelegd van 700.000 euro aan misgelopen PGB-inkomsten (persoonsgebonden budget). Dit bedrag is berekend door de rekenkamer. “Dat zou betekenen dat het gezin van mijn cliënt failliet gaat,” aldus de raadsman van Van E.

In die civiele procedure is duidelijk geworden dat Arlette van E. het graf van Emilie heeft bezocht, zéér tegen de zin van de nabestaanden. Moeder: “Het is niet persoonlijk. Maar als ik je gezicht zie, moet ik denken aan het ongeluk en dat is traumatisch.”

Daarop vraagt de officier van justitie of Arlette van E. wil afzien van de bezoekjes aan het graf van Emilie totdat haar familie daar aan toe is. Dat wordt schoorvoetend toegezegd.

De rechtbank doet op 17 november uitspraak in de zaak. De uitspraak in de civiele procedure staat gepland op 30 november.