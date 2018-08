EMA verliest dertig procent van personeel bij verhuizing

Dat maakte het agentschap woensdag bekend. Er was aanvankelijk rekening gehouden met een personeelsverlies van zo'n 20 procent.



Reden voor het hoge personeelsverlies schuilt onder meer in het verschil tussen Engelse en Nederlandse arbeidsvoorwaarden, zo meldt EMA.



Mogelijk schuilt het ook in de salarisdaling van het personeel. EMA-medewerkers zijn in dienst van de Europese Unie. Hun salaris is aangepast aan het land waar ze werken. Het algemene prijspeil in Nederland ligt lager dan in Engeland. Werknemers die vanuit Londen naar Amsterdam verhuizen, zullen dus minder gaan verdienen.



24 procent

In sommige gevallen daalt het salaris met 24 procent. Personeel met kennis van de EMA-registratieprocedures zijn ook in trek bij de farmaceutische industrie, die doorgaans beter betaalt.



Buiten het salarisverlies kan ook de overspannen woningmarkt in Amsterdam en omgeving een rol spelen. Daarnaast moet het EMA-personeel in Amsterdam op zoek naar gepaste scholen voor hun kinderen.



De uittocht van het EMA-personeel is al begonnen en zal verhevigen. Er werken 900 mensen, van wie er zo'n 600 overblijven. Om de leegloop tegen te gaan is een programma gestart om nieuw personeel te werven.



Werkzaamheden terugschroeven

Door de personeelsdaling moet de EMA werkzaamheden terugschroeven. De belangrijkste taken krijgen voorrang. EMA evalueert de veiligheid en kwaliteit van geneesmiddelen voor de Europese markt van 500 miljoen mensen.



De forse personeelsdaling is een tegenvaller voor EMA. Ook een juridische kwestie kan voor EMA ongunstig uitpakken. Hoewel de bouw van het nieuwe hoofdkantoor op de Zuidas in volle gang is, loopt een bodemprocedure bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Italië en de stad Milaan, op 20 november vorig jaar na loting verliezer in de bidprocedure voor de herlocatie van het hoofdkantoor, willen dat EMA naar Milaan verhuist.



Als alles volgens schema verloopt, is het EMA-hoofdkantoor in Amsterdam in november 2019 klaar.



Lees ook: Gemeente reserveert geen huizen voor EMA-personeel