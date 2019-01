EMA trekt in Spark-gebouw: 'We halen de deadlines'

Te krap

Over de deadline van het nieuwe EMA-hoofdkantoor is veel te doen geweest. Te krap, oordeelden critici. Het zou niet lukken om het gebouw in anderhalf jaar neer te zetten.



De grootste criticus was de Italiaanse regering. Milaan verloor de economische trekpleister - er zijn nu al meer dan 1200 banen geschapen door de komst van het EMA - na loting aan Amsterdam. Maar met de tijdige oplevering van het Spark-gebouw én de belofte dat ook het hoofdkantoor op de Zuidas in november af is, laat Nederland zien dat alles onder controle is. "We liggen precies op schema, en dat maakt me gelukkig," aldus minister Bruins.



Ongeveer een kwart van het EMA-personeel - 900 man in totaal - gaat niet mee van Londen naar Amsterdam. Intussen moet het agentschap wel blijven functioneren.



Kerntaak

EMA bepaalt of nieuwe geneesmiddelen effectief en veilig genoeg zijn om in de Europese Unie op de markt te komen.



"Onze kerntaak is overeind gebleven, maar door de verhuizing werken we niet meer full-speed," aldus vicedirecteur Walthion. "We verwachten in 2020 weer volledig operationeel te zijn."



Udo Kock liet weten dat alle EMA-werknemers van harte welkom zijn in Amsterdam, ondanks de druk die zij geven op de verhitte woningmarkt. Veel EMA-personeel kiest er sowieso voor om in de omgeving van Amsterdam te wonen (bijvoorbeeld Den Haag, Bergen of Amstelveen), maar Amsterdammers hoeven zich geen zorgen te maken, aldus Kock. "Het EMA-personeel neemt onze huizen en banen niet in, maar draagt juist bij aan de samenleving."



