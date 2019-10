EMA krijgt medewerkers niet naar Amsterdam

Het Spark-gebouw in Sloterdijk, het tijdelijk onderkomen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Beeld ANP

Van de 900 personeelsleden die het medicijnbureau in Londen had werken, is inmiddels al bijna 20 procent opgestapt.

Tot voor kort konden medewerkers desgewenst nog vanuit Londen blijven werken. Maar nu zowel brexit als de definitieve overgang van EMA dichterbij komen en het agentschap tussenoplossingen als telewerken vanuit Londen afbouwt, haakt steeds meer personeel af. Nog 31 mensen zouden de overtocht moeten maken maar of ze dat ook zullen doen is onwaarschijnlijk.

Woonruimte

Vooral het vinden van geschikte woonruimte blijkt een probleem. Eerder bleek al dat slechts de helft van het EMA-personeel in Amsterdam onderdak heeft gevonden, anderen moesten uitwijken richting Den Haag en Rotterdam. Het gebrek aan internationale scholen in groot-Amsterdam is eveneens een obstakel.

Ook de zoektocht naar vervangend personeel verloopt daardoor ook lastig. Bovendien krijgen nieuwe medewerkers minder betaald dan hun voorgangers omdat het prijspeil in Nederland lager ligt dan in Londen.

Crisis

‘Het totaal aantal arbeidskrachten ligt nu op 728, nog eens een reductie van 6 procent ten opzichte van de laatste update uit juni,’ schrijft EMA in een rapport. Afgelopen donderdag kwam het bestuur van het agentschap bijeen over de personeelscrisis.

‘Vanwege deze aanhoudende personeelsbeperkingen is het takenpakket van het agentschap voor het vierde kwartaal van dit jaar uitdagend. Zeker in verband met de noodzaak voor nieuwe regelgeving voor veterinaire geneesmiddelen en medische apparatuur, die meer werkdruk met zich meebrengen.’

Meer aanvragen

De personeelsproblemen komen bovenop een stevig groeiende activiteitenportefeuille voor het agentschap. Het aantal aanvragen voor goedkeuring van nieuwe medicijnen voor mensen lag in de eerste helft van dit jaar 34 procent hoger dan tussen januari en augustus 2018. Voor dierenfarmaceutica verdubbelde het aantal aanvragen.

Om te voorkomen dat de keuring en goedkeuring van medicijnen in het gedrang komt, overweegt EMA nu te reorganiseren. Ook zullen meer processen worden gedigitaliseerd. “Activiteiten op het gebied van medicijnen voor mensen zullen verder met elkaar worden geïntegreerd. Dit moet ervoor zorgen dat het agentschap klaar is voor de toekomst met efficiëntere processen die stevig zijn geworteld in digitale technologie om gelijke tred te houden met snelle wetenschappelijke ontwikkelingen.”

Brexit

Het European Medicines Agency (EMA) moest Londen verlaten vanwege de brexit. Amsterdam won de toewijzing voor vestigingsplek in 2017 van Milaan. Het agentschap is momenteel in een tijdelijk onderkomen op Sloterdijk gevestigd. Op 15 november zal nieuwbouw aan de Zuidas worden opgeleverd. Het agentschap verwacht vanaf 13 januari in dat gebouw te kunnen trekken.