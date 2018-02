EMA bevestigt komst naar Amsterdam

De Raad van Bestuur van EMA sprak zich woensdag in een stemming positief uit over de verhuizing van Londen naar Amsterdam. Ook is een procedure in gang gezet die de overgang mogelijk maakt.



EMA heeft de verhuizing gemeld aan de Europese begrotingsautoriteit. Zonder die kennisgeving is de gang naar het nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam niet mogelijk.



Binnen vier weken geeft de begrotingsautoriteit haar mening, zo staat in een persbericht van het medicijnagentschap.



Opsteker

Het positieve advies van de EMA is een opsteker voor Amsterdam. Het agentschap heeft officieel bevestigd achter de nieuwbouwplannen op de Zuidas te staan. Ook heeft EMA laten weten akkoord te zijn met de tijdelijke huisvesting in het Sparkgebouw op Sloterdijk.



Vorige week kwamen twaalf Europese parlementsleden naar Amsterdam om de voortgang van de verhuizing te bekijken. Ze namen echter ook een eigen agenda mee. Het Europees parlement speelde een marginale rol in de herlocatieprocedure van het medicijnagentschap, en kaartte dat aan.



Milaan

Op de achtergrond speelden tevens de Italiaanse parlementsverkiezingen van 4 maart, waarbij het nipte verlies van Milaan als nieuwe vestigingsstad -er werd geloot- inzet werd van de verkiezingsstrijd.



De poging van Italië en Milaan om de verhuizing naar Amsterdam via het Europese Hof van Justitie te dwarsbomen wordt door de keuze van het agentschap zelf steeds krampachtiger.



De juridische dienst van de Europese ministerraad oordeelde eerder al dat het Italiaanse verzoek niet ontvankelijk is. Ook het Europese parlement kan moeilijk tegenstribbelen nu EMA zelf zich achter de verhuizing heeft geschaard.



Sloterdijk

Op 14 maart kan het Europese parlement de overgang van het agentschap naar Amsterdam bij een stemming formaliseren. EMA moet op 30 maart 2019 weg zijn uit de Engelse hoofdstad in verband met de Brexit.



Vanwege de continuïteit van het werk -medicatie na onderzoek naar effectiviteit en bijwerkingen toelaten tot de markt- zal het medicijnagentschap op 30 maart 2019 volledig in bedrijf zijn op Sloterdijk.



Op 15 november 2019 moet het nieuwe hoofdkantoor op de Zuidas klaar zijn. Het is een krap bouwplan, erkende architect Fokke van Dijk. "Maar desnoods bouwen we 's nachts," zei hij.



Lees ook: Gemeente reserveert geen huizen voor EMA-personeel