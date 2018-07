Elton John en Aidsfonds samen in strijd tegen aids

Elton John zet zich al 25 jaar in met zijn stichting voor mensen met aids en het voorkomen van besmettingen. Volgens hem is het probleem in Oost-Europa, en met name in de voormalige Sovjet-Unie, "zeer zeer erg''.



Erger en erger

Het aantal hiv-infecties is daar sinds 2010 met 30 procent toegenomen. "Het is een van de weinige regio's waar het probleem erger en erger en erger wordt.''



Van Deth zegt dat het fonds is bedoeld om snel zorg te kunnen verlenen aan hiv-geïnfecteerden en om mensenrechtenschendingen aan te pakken.



