Els van Odijk (1953-2023): een terriër met hart voor de kunstenaars

Els van Odijk. Beeld Charlotte Odijk

Ook door een rolstoel liet zij zich niet stoppen. Bij de speciale bijeenkomst die de Rijksakademie op 6 juni jongstleden organiseerde voor haar voormalig directeur, was Els van Odijk een al bedrijvigheid. Ze koppelde links en rechts mensen aan elkaar, stookte vuurtjes op, smeedde banden en lokte mensen uit de tent. Hoe ziek ze ook al was, haar talent als netwerker was onaangetast. Evenmin als haar geloof in kunstenaars, voor wie ze het allemaal deed.

Die passie is een constante in Van Odijks leven vanaf het moment dat ze in 1987 als freelancer begint te werken voor de Rijksakademie voor Beeldende Kunst. Het instituut is dan net begonnen aan een transformatieproces dat de verstofte en door de tijd ingehaalde academie de geglobaliseerde tegenwoordigheid in moet katapulteren. Met haar achtergrond als kunstadviseur voor bedrijven wordt Van Odijk gevraagd de internationalisering vorm te geven. Dat doet ze onder andere door een rondreizende expositie in de Verenigde Staten te organiseren. Voor Marijke van Warmerdam regelt ze een ontmoeting met Jeff Koons, die dan op het toppunt van zijn roem staat.

Instituut van wereldklasse

Al snel ontpopt zij zich tot rechterhand van directeur Janwillem Schröfer en vanaf 2010 staat zij zelf aan het roer. In een periode van dertig jaar groeit de Rijksakademie uit tot een instituut voor de wereld, met ‘residents’ uit alle windstreken. Het is ook een instituut van wereldklasse, waar ieder jaar meer dan tweeduizend kunstenaars zich aanmelden voor de twee dozijn plekken die vrijkomen. In de afgelopen Biënnale van Venetië waren Rijksakademie-alumni verantwoordelijk voor vijf landenpaviljoens en waren er even zoveel opgenomen in de hoofdtentoonstelling.

Van Odijk zet op gezette tijden de deuren open, zodat de buitenwacht kan zien wat er achter dat hek aan de Sarphatistraat gebeurt. Rijksakademie Open groeit uit tot een must see evenement op de nationale en internationale kunstkalender. Zeker nadat Van Odijk de atelierdagen in samenwerking met een groep galeriehouders tot vlaggenschip maakt van de Amsterdam Art Week. Maar de directeur is zuinig met het verlenen van toegang tot de Rijksakademie. Zij weet dat de residents die zichzelf hier gedurende twee jaar artistiek en intellectueel binnenstebuiten trekken rust nodig hebben.

Onbehandelbare hersentumor

Tegenslagen zijn er ook. De bezuinigingen van Halbe Zijlstra hakken erin en nopen tot een pijnlijke reorganisatie. En de voorgenomen fusie met De Ateliers wordt op het allerlaatste moment getorpedeerd. Maar Van Odijk is een terriër en bijt zich vast in het overleven van de Rijksakademie.

Met het instituut in rustiger vaarwater en het 150-jarig jubileum in zicht besluit ze het stokje in 2018 over te geven. Ze gaat reizen, haar netwerk verder uitbreiden en geeft les aan de Royal Academy of Art in Londen. Ze barst van de plannen en energie. Totdat ze vorige zomer misselijk terugkomt van vakantie in Italië. Wat een zonnesteek lijkt, blijkt een onbehandelbare hersentumor. Els van Odijk laat een echtgenoot en dochter na.