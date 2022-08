Els Iping strijdt tegen de drukte op de Wallen: ‘Soms kom ik met een brok in de keel thuis’

Drukte, torenhoge prijzen, verruwing: klagen over Amsterdam is makkelijk. Maar wie onderneemt actie voor een betere stad? Els Iping voert met Stop de Gekte actie tegen toerisme op de Wallen. De laatste aflevering van een zomerserie over Amsterdammers die voor hun buurt strijden.

“Ik kan het gewoon niét laten,” zegt Els Iping met een grote lach achter een kop koffie op het Oudekerksplein. Na tientallen jaren actievoeren voor haar Wallen – inclusief een politieke carrière van acht jaar – is ze nog stééds bezig haar buurt te verbeteren. “Zo zit ik gewoon in elkaar. Ik bemoei me meteen met alles.”

Waar ze nu precies tegen strijdt? “Nou, dát.” Ze knikt naar de Oudezijds Voorburgwal, waar ook deze regenachtige middag drommen toeristen in felgekleurde poncho’s rondsjokken – er is geen doorkomen aan. “Die gekte hier, die drukte, die toeristen: deze buurt gaat kapot.”

Verloedering

Als íemand zich inzet voor stadsdeel Centrum en specifiek de Wallen, is het wel Els Iping. Als ze er in 1981 komt wonen sluit ze zich direct aan bij een bewonersvereniging van de Nieuwmarktbuurt. “Ik was toen zwanger van mijn eerste zoon, en voor hem wilde ik natuurlijk zorgen dat het hier een beetje leuk was. De Nieuwmarkt was vergeven van de junks, ze zaten zelfs in de zandbak te gebruiken. Er waren hier wel vijftien opvanglocaties voor verslaafden, met enorme overlast. Dit was echt het afvoerputje van de stad.”

De problemen op de Wallen waren de directe aanleiding om voor de PvdA de Amsterdamse politiek in te gaan. Ze was acht jaar lang stadsdeelbestuurder van Centrum, waarvan vier jaar voorzitter. Ze organiseerde bijeenkomsten met bewoners en ondernemers om de problemen in kaart te brengen, en bedacht zo een Wallenaanpak, die resulteerde in het project 1012, waarmee de gemeente de verloedering, criminaliteit en drugsoverlast wilde terugdringen.

Ze verzette zich daarnaast onder andere tegen de vakantieverhuur van woningen (nog jaren voordat Airbnb opdook), pakte uitwaaierende terrassen van horeca aan en wilde het aantal prostitutieramen terugdringen. “En ik wilde dat de viezigheid werd aangepakt, ik ergerde me daar kapot aan.” In haar afscheidsspeech in 2010 vertelde ze trots dat er door haar toedoen veel minder rommel in de straten van haar stadsdeel lag: ‘De stad is schoon.’

Ontluisterend

“Tsja, dat is wel voorbij, hè?” zegt Iping nu. “Du moment dat Lodewijk Asscher en ik vertrokken, werd die Wallenaanpak afgeschaft. De andere partijen noemden het een PvdA-speeltje, die aanpak was ineens partijpolitiek geworden. Ontluisterend.”

Want smerig, dat zijn de Wallen nu ronduit, zegt Iping, en dat heeft alles te maken met de hausse aan budgettoeristen die de buurt overspoelt. “Zoals burgemeester Halsema het goed verwoordde: de toeristen zijn in deze buurt moreel op vakantie. Ze denken dat hier alles mag, omdat de stad het imago heeft van seks en drugs. Naar Amsterdam, en vooral de Wallen, ga je om uit je plaat te gaan.”

Het was zomer 2019 zó’n chaos, zegt Iping, dat ze samen met een groep buurtbewoners actiegroep Stop de Gekte heeft opgericht, waarvan ze nu secretaris is. “Ons grootste doel is bewustwording. Iedereen moet weten dat wat hier gebeurt, moet stoppen.”

Patrouille

Stop de Gekte wil aandacht voor de toeristen die prostituees bespotten, de Britse stag party’s die verkleed en joelend over de grachten strompelen, en domweg de drukte en viezigheid. Ze boden de gemeenteraad een petitie aan met 1200 handtekeningen, landelijke media-aandacht kreeg de actiegroep vorig jaar met het oprichten van de Wallenwacht, een groepje bewoners dat in de weekenden over de grachten patrouilleerde.

“We bestelden gewoon wat gele hesjes en gingen in groepsverband mensen aanspreken die schreeuwden of voor de huizen zaten te drinken, want handhaving was er die zomer nauwelijks. Wij snappen best dat politieagenten ook een keer op vakantie willen, maar de bewoners waren weer de sjaak.” De Wallenwacht loopt zo nu en dan nog rond, maar Iping gaat liever niet te vaak. “Meer dan een avond per week trek ik niet. Het is zo triest hoe er wordt omgegaan met het mooiste stukje Amsterdam. Soms kom ik met een brok in mijn keel thuis.”

Op haar telefoon laat ze haar input voor het zwartboek zien dat Stop de Gekte nu aan het samenstellen is om hun punten kracht bij te zetten. Een raamkozijn van een woning, volgeplempt met bekers, lege bierflesjes en fastfoodpapiertjes. De Oudezijds Achterburgwal bij nacht, zó vol dat je er over de hoofden kan lopen. Een bloembak met een uitgedroogd plantje en vooral afval. Een man op de gracht in een bananenpak. “En dat om tien uur ’s ochtends. Waaróm, denk ik dan?”

Kinderen op straat

De coronalockdown twee jaar geleden, toen voor het eerst in jaren een deken van rust over de grachten viel, maakte volgens Iping duidelijk wat er de laatste jaren mis is gegaan. “Het was natuurlijk een fantastische tijd, ontroerend gewoon. Bewoners zaten weer op stoeltjes aan het water te lunchen. Op het Oudekerksplein zag ik twee jongetjes van een jaar of acht op fietsjes, gezellig kwekkend met elkaar. Nou, dan smelt ik helemaal. De Wallen zouden een plek moeten zijn waar kinderen zich ook fijn voelen. Maar die zitten hier altijd binnen.”

Het viel Iping ook ineens op hoe weinig er nog voor de Amsterdammer te halen viel op de Wallen. “De horeca en ramen waren dicht, en normale winkels zijn de laatste jaren bijna allemaal vertrokken. We hadden twee geweldige koffie- en theezaken op de Warmoesstraat, de drogist, de schoenenwinkel, zelfs houthandel Schmidt: allemaal weg. Een van de weinige fijne zaken die er nog zijn, is stoffenwinkel Capsicum, en natuurlijk de Bakkerswinkel. Daar gingen veel Amsterdammers in de lockdown een kopje koffie afhalen, om daarmee een rondje over de stille grachten te maken. Zó gezellig.”

Coffeeshops

Iping en haar groep zijn duidelijk over hun doelen. Het ingezetenencriterium dat burgemeester Halsema wil invoeren, wat zou betekenen dat buitenlandse toeristen geen wiet meer mogen kopen, moet er wat hun betreft zo snel mogelijk komen. “Zestig procent van de coffeeshops zou dan hun bestaansrecht verliezen, dus dat zou veel overlast schelen. Het is geweldig dat Halsema dat wil invoeren. Maar dat de raad haar niet steunt, nadat wij die raadsleden persoonlijk over de Wallen hebben gesjouwd... verbijsterend. We dachten echt dat het kwartje was gevallen.”

Daarnaast moet de huidige manier van raamprostitutie stoppen, vindt Stop de Gekte. “Welke vorm de prostitutie in Amsterdam moet krijgen: daar hebben wij niet per se een mening over. Maar deze manier, waarbij de vrouwen vrijwel naakt in de etalage staan als uithangbord voor de seksindustrie, is mensonterend. Persoonlijk vind ik het een goed idee als we de Wallen gewoon nabouwen, vlak bij Schiphol bijvoorbeeld, waar niemand woont.”

Kortom: er is voor Iping nog genoeg om voor te strijden, ook na veertig jaar. “Misschien zou je denken na al die jaren in de politiek: ik laat het nu eens een ander over. Maar als ik dit niet doe, kan ik hier niet wonen. Ik ben hier geworteld, dit is mijn buurt. En moet ik het dan hier overlaten aan een stel zich misdragende buitenlandse toeristen? Ik kan het niet over mijn kant laten gaan.”

En ondanks alles is Iping niet van plan te vertrekken – ook al krijgt ze vaak genoeg te horen dat ze dan maar zelf haar biezen moet pakken. “Dat is ook zo eigenaardig. Ik zou weg moeten? Ik was hier eerst! Maar natuurlijk denken we er wel eens aan. Afgelopen paasweekend was het zó extreem druk, dat mijn man spontaan op Funda ging kijken. Maar ja, een leuker huis en een leukere buurt dan de Wallen... Dat bestaat toch echt niet.”