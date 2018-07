Els Annegarn wint Penning Sportraad

Maatschappelijk werkster Els Annegarn was in 2012 initiatiefnemer van de loopgroep 'Noorderpark in Beweging' in Noord. Later volgde ook beweegproject 'Gewichtige Dames', speciaal gericht op vrouwen met overgewicht.



Annegarn gaat actief op zoek naar deelnemers voor de loopgroepen bij onder meer huisartsenposten en de voedselbank. Ook belt ze mensen op en gaat thuis bij ze langs om ze te motiveren tot deelname. Volgens de Sportraad is ze 'de drijvende kracht achter de groepen, de verbinder, en is als individu van grote betekenis in de levens van vele Amsterdammers'.



Meer dan honderd mensen zijn hierdoor inmiddels structureel in beweging gekomen. 'Ze werkt zodoende op een indrukwekkende wijze mee aan een vitaler Amsterdam,' aldus de jury.



Negende Penning

De Sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de gemeente adviseert over de hoofdlijnen van het sportbeleid in Amsterdam. De Penning werd dit jaar voor de negende keer uitgereikt en geldt als blijk van waardering aan Amsterdammers die met durf, visie en ambitie en inzet een bijdragen leveren aan sport in de stad.