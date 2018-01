Ellie Lust: fouten gemaakt in zaak homomishandeling

De 24-jarige Valies werd vorige week zaterdag bij metrostation Wibautstraat met een baksteen op zijn hoofd geslagen en vervolgens beroofd. 'En dit alles vanwege zijn seksuele geaardheid,' schreef Valies' vader op Facebook.



De politie zei echter niet meteen uit te gaan van antihomogeweld. Het kon ook om een ordinaire beroving gaan. Het leidde tot veel woede, met name in de lhbt-gemeenschap, waar al langer het gevoel heerst dat de politie antihomogeweld liever niet benoemt.



'Hierdoor voelen slachtoffers zich niet gehoord en ontstaat het beeld dat geweld tegen lhbt's onbestraft blijft,' schreef opiniemaker Mounir Samuel in een column op Gay.nl.



Te snel

"De politie moet in z'n woordvoering een objectieve rol innemen," zegt Lust. "Maar er is te snel benoemd dat dit mogelijk gewoon een ordinaire straatroof is. Ik denk dat het beter was geweest als we hadden gezegd: we weten dat het slachtoffer een jonge homoseksueel is, we gaan kijken of dat heeft meegespeeld in de beroving en mishandeling."



Lust benadrukt dat de politie de zaak wel degelijk serieus in onderzoek heeft, óók het discriminatie-aspect. "Ik snap de onrust in de lhbt-gemeenschap, maar neem van mij aan dat dit soort zaken tot op de bodem wordt uitgezocht. Natuurlijk gaat er weleens iets mis, ook bij de politie. We moeten er niet kinderachtig over doen om dat toe te geven."



Leer meer: Antihomogeweld: Waarom zegt de politie dat niet?