Ellenlange wachttijden in de transzorg: ‘Dit systeem en de gevolgen ervan zijn onmenselijk’

De genderpoli in Amsterdam UMC is in omvang verzesvoudigd, maar het aantal aanmeldingen groeit sneller dan de zorgverleners kunnen bijbenen. Inmiddels is de wachttijd opgelopen tot tweeënhalf jaar. Een groep demonstranten is het zat en gaat zondag protesteren.

Punt één op de lijst met eisen van de actiegroep Trans Zorg Nu! is kort en bondig: geen wachtlijsten. In Amsterdam UMC duurt het gemiddeld tweeënhalf jaar voordat je aan de beurt bent en bij het Radboud MC zelfs drie jaar. De actiegroep spreekt van ‘een straf van drie jaar’. ‘Dit systeem en de gevolgen ervan zijn onmenselijk,’ zo rept het actiepamflet.

Aanstaande zondag demonstreren de actievoerders op de Dam tegen onder meer de lange wachtlijsten. Maar wat je niet vaak ziet bij een protest: het doelwit, in dit geval het genderteam, denkt er in grote lijnen hetzelfde over. “Die wachttijden zijn gruwelijk lang,” zegt ook Annelijn Wensing, psycholoog en voorzitter van het kennis- en zorgcentrum van genderdysforie aan Amsterdam UMC. Ook de kwartiermaker Transgenderzorg, die is aangesteld om de wachttijden te verkorten, concludeert: “Véél en véél te lang.”

Het voortraject

Actievoerders, belangenbehartigers, kwartiermakers én zorgverleners zijn het er zelfs over eens waar een belangrijk deel van de opstopping zit: in het voortraject waarbij iemand eerst langs de psycholoog moet voor gemiddeld vijf gesprekken. Uiteindelijk geeft de psycholoog samen met een team van specialisten een indicatiestelling en alleen daarmee kan iemand een halte verder in het zorgtraject.

Precies op dit punt zit een hoop pijn. Want niet alleen duurt het lang, de zorgvragers voelen zich er ook door betutteld, zegt Sien, initiatiefnemer van de actie. “De psycholoog gaat voor jou bepalen of je wel echt trans bent. Terwijl je daar al járen mee bezig bent.”

Er kan dus, volgens Sien, actievoerder van Trans Zorg Nu!, een streep door de bezoeken aan de psycholoog of de psychiater. Geen diagnose, maar volledige zelfbeschikking.

Door een hoepeltje

Ook Maureen van Leeuwen, voorzitter van patiënten belangenvereniging Transvisie, weet dat daar veel leed zit. “Er is een indicatie van een psycholoog nodig om de somatische zorg, zoals bijvoorbeeld de operaties, vergoed te krijgen. Maar wij zeggen dan: ‘Ik ben toch niet gek.’ Patiënten ervaren dat als: Ik moet door het hoepeltje.”

Bij andere grote ingrepen, worden dit soort eisen toch ook niet aan patiënten gesteld, zegt Van Leeuwen. “Wij voelen ons op dat punt weleens gediscrimineerd.”

Volgens Wensing is het goed om hierover te blijven praten, zegt ze tegen Van Leeuwen. “Want de zorgverlener wil helemaal niet dat iemand door het hoepeltje springt. Natuurlijk ben jij iemand met een echte gendervraag, anders was je niet bij ons. Dat hoef je helemaal niet te bewijzen. We moeten juist samen kijken: Wat heb je nodig jezelf te zijn?” De weg naar het antwoord op die vraag is voor iedereen anders, zegt Wensing.

“Gemiddeld hebben mensen vijf gesprekken met een psycholoog, maar de range is enorm. Er zijn mensen bij wie heel veel zorg nodig is en er zijn mensen bij wie al die zorgverleners meer achterover moeten leunen en zouden moeten zeggen: Ik volg je in je pad.” Een streep door deze zorg, nee. Maar wel meer maatwerk.

Meer locaties nodig

Ook vindt Wensing dat er meer plekken voor genderzorg in het land moeten komen. “In de buurt waar het kan, en in een academisch ziekenhuis als het nodig is.” Het genderteam in Amsterdam UMC is volgens haar de afgelopen jaren in omvang verzesvoudigd. Maar het aantal aanmeldingen blijft groeien, aangemoedigd door steeds meer openheid en bespreekbaarheid. Het aantal wachtenden voor een indicatiestelling is bij Amsterdam UMC in een halfjaar tijd toegenomen van 1700 naar 2600 mensen.

Zelfs de groeistuip van de genderpoli kan het aantal aanmeldingen niet bijbenen. Daar kwam corona dan nog eens bovenop. “Afgelopen jaren zijn er door corona ook nog eens veel operaties niet doorgegaan. Dat heeft de situatie verder verergerd.”

Amsterdam UMC zit, kortom, aan zijn taks, zegt Wensing. “Amsterdam UMC heeft veel ruimte geboden om heel erg uit te dijen in genderzorg, maar je kan niet eindeloos groeien. Het moet nog behapbaar zijn in één centrum.” Toen drie jaar geleden Michiel Verkoulen als een van de kwartiermakers werd ingeroepen om iets aan de ‘vreselijke wachttijden’ te doen, was ook de opdracht: Kijk verder dan Amsterdam.

Wachtlijsten

Verkoulen: “In twee jaar tijd is de totale capaciteit voor psychologische zorg met zo’n 69 procent gegroeid. De capaciteit voor de endocrinologie – waarbij de specialist zich richt op hormonen – is bijna verdriedubbeld.” Maar ondertussen blijven de wachtlijsten groeien. Er moet dus ook efficiënter tussen al die zorgverleners in genderzorg worden samengewerkt, vindt Verkoulen.

Van Leeuwen ziet juist dat veel mensen de voorkeur geven aan de academische centra, ook al moeten ze daarop langer wachten. Er lijkt volgens haar minder vertrouwen te zijn in de andere zorgorganisaties. Wat meespeelt is dat een grote partij in de genderzorg, GGZ-aanbieder Stepwork, vorig jaar failliet is gegaan, waardoor veel mensen na jaren wachten wéér zonder zorg zaten. “Er wordt vaak gedacht: Als je dan toch twee jaar moet wachten, dan maar bij een UMC. Mensen willen de zekerheid hebben dat ze daarna het hele traject kunnen doorlopen.”

Aan Verkoulen de uitdaging om her en der winst te boeken en uiteindelijk de wachtlijsten te dempen. Zo willen de actievoerders dat huisartsen óók hormonen kunnen geven aan transpersonen, zodat ze daarop in elk geval geen jaren hoeven te wachten. Nu gaat een groep mensen van lieverlee online op zoek naar illegaal spul. “Wij werken aan informatiepakketten en webinars voor huisartsen die hierin meer willen betekenen,” zegt Verkoulen.

Initiatiefnemer Sien vindt echt dat hier meer vaart mee moet worden gemaakt. “Zolang de zorg afhangt van diagnoses en zolang huisartsen geen hormonen kunnen voorschrijven aan transpersonen blijven de wachtlijsten een groeiend probleem.”

Matthew Schwarz (22) Matthew Schwarz was 19 jaar toen hij zich had ingeschreven op de genderpoli en uit de kast kwam als zichzelf, Matthew – een man. Daar ging een proces van jaren aan vooraf. Hij struggelde, nam horde na horde en op den duur ‘ben je dan sociaal en mentaal al ergens’. De stap naar transitie was gezet. Maar voordat hij ook de lichamelijke transitie kon gaan maken, stond Matthew bijna drie jaar op de wachtlijst van de genderpoli van Amsterdam UMC. Dat vacuüm, die wachtstand, is volgens Matthew emotioneel zwaar belastend. “Je lichaam, je stem of vrouwelijke kenmerken bepalen hoe mensen je zien. ‘Ja, maar je bent toch een mevrouw’, krijg je dan te horen. Wie jij écht bent, ook al zeg je dat je een man bent, zien mensen dan niet.” Toch is het commentaar van buiten niet het zwaarst, zegt Matthew. Ingrijpender is het dat hij zelf vindt dat hij in een lichaam zit dat niet klopt bij wie hij is. “Ik heb bijvoorbeeld nog borsten. Soms kijken mensen bijna obsessief naar die borsten omdat ze proberen uit te vinden wat ik ben. Dat is een bevestiging van wat ik zelf al weet: Er zit iets op mijn lichaam wat er niet hoort. Dat wordt voortdurend door de buitenwereld bevestigd. Het is knap als je daar niet depressief van wordt.” Groot was dan ook het gevoel van bevrijding toen hij drie maanden geleden eindelijk aan de beurt was. “Ik krijg nu testosteron en ik hoor van anderen dat mijn stem al lager wordt. Hopelijk krijg ik dit jaar ook nog mijn borstoperatie. Nog steeds zijn er wel vervelende momenten, maar er zijn dingen aan het veranderen en eindelijk groei ik in mijn lichaam. Dáár hoef ik me geen zorgen meer over te maken, en dat maakt een wereld van verschil.”