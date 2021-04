Elke zondag koffie drinken: ‘Wappie? We hebben het maar omarmd’

Auke Vellinga te midden van zijn mededemonstranten op het Amstelveense Stadsplein. Beeld Jakob van Vliet

“Just another day at the office.” Niet te vroeg beginnen met water drinken in verband met wc-bezoek en van tevoren goed eten, want je weet van tevoren nooit hoe lang de dag gaat duren. Het koffie drinken, zoals het demonstreren tegen de coronamaatregelen wel wordt genoemd, is routine geworden, zegt Vellinga. “In het begin was het: poncho in de tas? Hebben we een vuilniszak om op te zitten, een stootkussen voor op de rug? Nu gaan we gewoon.”

Dat geldt ook voor deze zondag. Eén vriend, een student journalistiek, komt rond 13.00 uur naar het huis van Vellinga in Utrecht, en een vriendin, die werkt bij een grote webwinkel, pikken ze met de auto op om samen naar Stadsplein in Amstelveen te rijden. Niet naar het Museumplein dit keer, een groot deel van de harde demonstratiekern kreeg daarvoor onlangs een gebiedsverbod.

Via Whatsapp horen ze dat de rest van de vrienden ook die kant op komt. Ze leerden elkaar kennen tijdens het demonstreren en komen uit alle hoeken van het land. Zelfs zuid-Limburg is vertegenwoordigd. Of ze zenuwachtig zijn? Er wordt hartelijk gelachen.

‘Buitenproportioneel’

Toen het virus Nederland bereikte stond Vellinga na een studie Voeding en Gezondheid in Wageningen en een ‘saaie kantoorbaan’ op het punt voor zichzelf te beginnen als voedingscoach. Daarnaast zou hij aan de slag in een sportschool. Het contract lag klaar, maar toen moest alles dicht. Dus startte hij tijdelijk als installateur van witgoed. “Ik ben best gelukkig, maar niet met de overheid.”

Hij is geen corona-ontkenner, maar het beleid klopte volgens hem niet. Dus ging hij zelf lezen. Wetenschappelijke artikelen, studies, cijfers. “We wisten bijvoorbeeld al vroeg: ongezonde mensen belanden op de IC, gezonde niet. Pak dat dus aan, om ziekenhuisopnames te voorkomen.” De lockdown noemt hij buitenproportioneel en zou juist voor meer problemen zorgen. “De overheid maakt iedereen bang, gestresst en ongelukkig. Heb je een slechte mentale gezondheid, dan heeft dat ook gevolgen voor je immuunsysteem. Zo maak je mensen dus structureel ongezonder.”

Op het Stadsplein groet iedereen elkaar met een knuffel. De opkomst lijkt wat tegen te vallen. 400 man, misschien. “Wappie-pet kopen?” vraagt iemand, en Vellinga haalt een tientje uit zijn tas. Zelf gebruiken ze de term ook. Als een soort geuzennaam. “We hebben het maar omarmd.”

‘Hoop op sneeuwbaleffect’

Eerst stond ze er echt om te strijden, zegt een meisje met blauw haar uit Hoofddorp. Maar inmiddels ook voor de gezelligheid. Ze gelooft niet dat het koffie drinken echt grote invloed zal hebben op het beleid. “Maar beter iets, dan niets doen.” Ook Vellinga heeft zijn twijfels, maar is hoopvol. “Mijn moeder vond het eerst heel stom dat ik dit doe, maar nu wil ze ook demonstreren. Ze vindt het allemaal nergens meer op slaan. En ik denk dat er meer zijn zoals zij. We kunnen ze zo moed geven. Het is een begin, met hopelijk een sneeuwbaleffect.”

De bijeenkomst gaat over in een mars. “Gevaarlijk spul hè?” Vellinga kijkt naar alle demonstranten. “Vaak wordt gedacht dat het alleen maar domme tokkies zijn met een kutleven, maar demonstranten zijn over het algemeen hele lieve mensen.” Ze zitten er misschien wel tussen, potentiële relschoppers. “Het is een klein deel, dat verpest het voor de rest.”

Geweld tegen de politie ziet hij niets in. “Maar als je staat te protesteren tegen de 1,5 metersamenleving, dan laat je je natuurlijk niet direct wegsturen als ze zeggen dat je te dicht bij elkaar in de buurt komt. Je staat toch ergens voor?” Dat de politie vervolgens bij een vreedzaam protest ingrijpt, zegt hij, kan voor sommigen een trigger zijn. “De-escalerend is het in ieder geval niet. Een kat in het nauw maakt rare sprongen.”

ME door de straten van Amstelveen-Noord. Beeld Het Parool

‘Tot de volgende’

Tijdens de mars laat de politie zich heel duidelijk zien en als een man langsrent en roept ‘we worden ingesloten’ is een zekere spanning onder de groep demonstranten voelbaar. Niet veel later wordt het even grimmig. Alle drie de straten in een woonwijk zijn afgesloten door de politie, de groep kan nu geen kant meer op. Toch willen sommigen doorlopen. Rondom een ME-wagen is het onrustig, maar dan roept een demonstrant dat iedereen moet gaan zitten.

Ook Vellinga neemt plaats op de grond. “We zullen wel weer worden ingeladen in een bus. Dat wordt een latertje.” Maar het valt mee. De politie roept om dat de burgemeester de demonstratie heeft ontbonden. Iedereen mag vertrekken, mondjesmaat en verspreid.

Op het Stadsplein druppelen de demonstranten iets later langzaam binnen. Her en der staan kleine groepjes na te praten. “Het ging net goed. De politie lijkt vooral te worden ingezet om ons te ontmoedigen. Maar je houdt ons niet meer tegen,” zegt Vellinga, terwijl een ander groepje, wat oudere koffiedrinkers achter hem langsloopt en zwaait: “Tot de volgende!”