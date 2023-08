Elke zomer staat de halve wereld in de fik, dus een programma over bosbranden kan je in de winter al plannen

Fragment uit 'Focus'.

In de allesverzengende hitte van deze zomer lijkt het wel of de halve wereld in de fik staat, dus wetenschapsprogramma Focus had een schot in de roos met een aflevering over natuurbranden. Toen de tv-gids weken geleden naar de drukker ging, waren ze aan de orde van de dag in Canada, Zuid-Europa en Noord-Afrika, maar Focus was zo actueel dat het begon met roodgloeiende beelden van vorige week, vanaf het Hawaiiaanse eiland Maui.

En Focus was nog niet begonnen of er waren alweer nieuwe branden in het nieuws. Op Tenerife werden duizenden bewoners geëvacueerd. RTL Nieuws, in het weekend altijd wel in voor spectaculaire nieuwsflitsen uit een ver buitenland als er binnenlands weinig te melden valt, had verschillende items over bosbranden – in Canada én in Albanië. In één uitzending!

Ook in Nederland worden de risico’s op natuurbranden groter als gevolg van klimaatverandering, leerde Focus van experts. De zomer is hier dit jaar bijna helemaal in het water gevallen, maar drie jaar terug had de brandweer er de handen vol aan. Middenin zo’n bos valt blussen niet mee, legde een spuitgast uit. Elke brandweerwagen taait na 8 minuten spuiten af, om mijlen verderop in de bewoonde wereld weer 3000 liter bluswater op te halen.

Het zijn de weetjes waar je zo’n wetenschapsprogramma voor kijkt – nutteloze, maar smakelijke wetenswaardigheden waar je nog eens een conversatie bij het koffieapparaat mee vlot kunt trekken. Een ‘vuurgeograaf’ vertelde dat branden heuvel op een stuk sneller gaan dan heuvel af. Een bosbrand kan bovendien de volle breedte van een snelweg overbruggen, om honderden meters verderop een nieuw stuk natuur in de as te leggen. ‘Vliegvuur’ heet dat dan en vooral varens zijn hierom berucht.

De aflevering van zaterdagavond moet maandenlang voorbereid zijn. Focus filmde een spectaculaire natuurbrand op de Veluwe die onder controle van de brandweer was aangestoken om het heidelandschap in stand te houden. Zo’n operatie ondernemen natuurbeschermers toch het liefst in de winter.

Helaas kostte het Focus geen enkele moeite om actueel te zijn. Dat is de tragiek van klimaatverandering. Het wordt elke zomer meer, elke zomer erger. Bosbranden, bij het plannen van zo’n programma voor een zaterdagavond in augustus, kan je er de klok zo’n beetje op gelijkzetten.

