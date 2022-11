Elke week zei Tom Bijnen (1975-2022) met een biertje: ‘Godverdomme, wat hebben we het goed’

Veel mensen leunden op sounddesigner Tom Bijnen, voor wie geen idee te gek was. Een speciaalbiertje in stamkroeg Eijlders, lang ontbijten op zondag, of collega’s laten meegenieten van zijn potjes chili-olie.

Elke dinsdag kwamen Tom Bijnen en zijn beste vriend Michiel Brongers bij elkaar. De wekelijkse sneakpreviewavond in Kriterion kon sinds corona niet meer, dus vonden ze elkaar op die dinsdagen buiten, op een bankje aan het IJ. Elk namen ze drie biertjes mee, om met zijn tweeën een proeverij te doen terwijl ze de stand van de wereld en hun levens bespraken. Brongers verzorgde de flesopener, Bijnen de glazen, in een washand gewikkeld, en een opklaptafeltje.

Zolang er nog bier was, werd er gepraat. De onderwerpen die de revue passeerden, varieerden van gedoe op het werk, asociale mensen op de pont, tot de oorlog in Oekraïne. Bier dat niet beviel, werd geofferd aan het IJ. En als het bier wel beviel?

Dan riep Bijnen uit: “Godverdomme Michiel, wat hebben we het goed.” Elke week weer.

Met brood op de stoep

Sounddesigner Tom Bijnen werd in 1975 geboren in Eindhoven. Als vijfjarige kwam hij naar Amsterdam. Hij ging met zijn ouders wonen in een huis aan de Herengracht, en vervolgens verliet hij de stad niet meer. Bijnen ging naar de middelbare school op de Scholengemeenschap Noord en volgde daarna de Filmacademie.

Bijnen was een echte Amsterdammer. Het viel zijn partner Anke Aberson elke keer op als hij bij haar in Zwolle was. Als Aberson in de hoofdstad was, nam Bijnen haar regelmatig mee naar zijn stamcafé Eijlders in de Korte Leidsedwarsstraat, waar hij altijd wel iemand tegenkwam. Ook leerde hij haar Amsterdam op de fiets kennen.

Bijnen zat zelden stil: hij bedacht altijd wel iets om te doen. Een speciaalbiertje drinken, dansen bij een concert, lang ontbijten met zijn partner op zondag. Collega’s kennen hem om de vijftien potjes chili-olie die hij aan vrienden uitdeelde; zij roemen het feit dat Bijnen met zelfgemaakt brood op de stoep kon staan als je het even nodig had.

Grindbakken

Ook in zijn werk kwam zijn ondersteunende karakter naar voren: als sounddesigner zorgde hij voor het geluid onder films en documentaires – het juiste geluid met het juiste volume op de juiste plek. Dat leidde tot hilarische scènes in zijn studio, waar grindbakken stonden en hij soms zelf geluid creëerde, zoals dat van voetstappen in de sneeuw of het heen-en-weergeschuif op een stoel. Aberson: “Tom zei altijd dat een goede sounddesigner zijn werk zodanig doet dat een kijker zijn werk eigenlijk niet opmerkt.”

Bijnen kon er zijn creativiteit in kwijt, maar bleef altijd kritisch op zichzelf, vertelt regisseur Aliona van der Horst. “Als ik hem belde en zei dat geluid opnieuw moest worden bewerkt, zei hij: ik ben blij dat je belt, ik kijk er met alle liefde nog een keer naar.” Ze vertelt hoe hij ‘net zo lang in de studio zocht tot hij de kern van een film te pakken had’.

Stoom afblazen

Tom Bijnen was niet het type dat snel een podium opsprong en de aandacht opeiste. Dat neemt niet weg dat hij trots was op zijn werk, zegt Aberson, bijvoorbeeld op zijn nominatie voor het Gouden Kalf voor de film 4 Elements in 2006.

Voor veel mensen was Bijnen een houvast. “Het is het meest cheesy wat ik ooit heb gezegd,” zegt Aberson, “maar het was de liefde van mijn leven.”

In het leven van Michiel Brongers is een gat achtergelaten, nu hij de man heeft verloren bij wie hij elke week stoom kon afblazen. Het voelde als een moment waarop alles mocht, waarop de foutste grappen over tafel konden vliegen, een moment waarop je je niet hoefde te verklaren of te verantwoorden. “Tom is niet vervangbaar. Ik zal moeten zoeken naar iets nieuws, een andere manier om mijn ei kwijt te kunnen.”

Tom Bijnen is 46 jaar oud geworden.