Elke dag zomer was vroeger een bonus, nu niet meer

Na de laatste plaat komt er nóg een. De verlenging van het feestgedruis wordt gevierd met nog meer drank, nog meer eten en nog meer drugs. De dj is niet te stoppen, hij blijft draaien, het feest druisen. Maar op een gegeven moment is het water en eten op en zijn de Dixies vol.



Mensen raken uitgeput en uitgedroogd. Ze zijn verbrand en hun oren suizen als een permanente kiestoon. Een voor een gaan ze naar het weggedanste gras, de dj als laatste, vlak voordat hij zijn aller-allerlaatste plaatje opzet. Het boeit verder niet, want de stroom is op dat punt allang uitgevallen.



Elke dag zon was vroeger een bonus. Nu merk ik dat ik te weinig korte broeken heb. Het is superchill dat ik minder op mijn telefoon kijk en dat ik niet meer hoef na te denken over ­korte of lange mouwen, maar ik lees tegelijkertijd over het neerslagtekort en vraag me af of het wel verantwoord is langer dan vier minuten/­elke dag te douchen.



We praten over het weer omdat het invloed heeft op onze levens, maar misschien is het tijd om te praten over de invloed die onze levens ­hebben op het weer.