Elke dag drie gewonden in Amsterdams stadsverkeer

De komende jaren zullen we van verkeersveiligheid nog meer werk moeten maken

Dijksma wil actiever vooraf maatregelen nemen op plekken waar de inrichting van de openbare ruimte en het gedrag van verkeersdeelnemers verkeersrisico's opleveren. "Niet meer alleen maar reageren als er iets gebeurt, maar proberen ongelukken voor te zijn. Daarbij kijken we naar de risico's op wegen en naar risico's in gedrag van verschillende weggebruikers, en daar passen we onze maatregelen op aan."



Flexibele paaltjes

Vooral fietsers raken vaker ernstig gewond in het Amsterdamse verkeer: van 1040 gewonden in 2010 steeg het aantal gemelde slachtoffers naar 1190 in 2016, ruim drie per dag. Dat zou een gevolg kunnen zijn van het toegenomen fietsgebruik in de stad: de stijging in de groep fietsende jongeren (15-29) bedraagt bijna 65 procent.



Ook ­ouderen stappen veel vaker op de fiets (plus 30 procent). Daar komt bij dat het aantal Amsterdammers in de onderzochte periode behoorlijk is toegenomen door de groei van de stad.