Elke Amsterdammer heeft weleens een werk van Fabrice (1961-2021) gezien

Fabrice Hünd. Beeld Roy Tee/ANP

Als jongetje was Fabrice Hünd, zoals hij toen nog voluit heette, nogal bang van twee gaten in het plafond van zijn slaapkamer. Met maar een beetje fantasie waren het twee boze ogen. En dan zat er ook nog eens een barst in het plafond. Met maar wat verbeelding was dat een mond die hem wilde opeten.

Met zijn tekentalent ging de jongen zijn angsten te lijf. Van de twee gaten maakte hij paardenkoppen en ook die barst werd makkelijk iets minder bedreigends. Vijf jaar oud was Fabrice Hünd toen nog maar. En eigenlijk is hij sindsdien altijd blijven tekenen en schilderen. Muzikaal was hij ook, maar na het afronden van de middelbare school verkoos hij toch de kunstacademie boven het conservatorium.

Beschilderde bakfiets

Elke Amsterdammer heeft weleens werk gezien van Fabrice, de naam waaronder Hünd als kunstenaar opereerde. Hij maakte ook schilderijen om aan wanden te hangen, maar het liefst werkte hij in de openbare ruimte. Al dan niet in opdracht maakte hij enorme muurschilderingen, later specialiseerde hij zich in wat hij ‘megamozaïeken’ noemde.

Kunstenaars laten zich niet per definitie uiterlijk makkelijk onderscheiden van rest van de mensheid, maar bij Fabrice zag je meteen dat hij er een was. Ook zijn eigen kleding beschilderde hij, net als de (bak)fiets waarop hij zich door de stad bewoog. En of het nou om een jas of een muur ging, altijd werkte hij in een figuratieve stijl, die zowel wild als lieflijk kon uitpakken. Een voorkeur had hij voor vrouwenfiguren en dieren. Zijn kleuren waren altijd helder.

Mozaiekkunst van Fabrice op het Marie Heinekenplein in Amsterdam. Beeld ANP / Roy Tee

Muurschilderingen

Fabrice, die zijn Duitse achternaam dankte aan zijn vader, groeide in de buurt van het Vondelpark op in een artistiek gezin. In dezelfde omgeving opende hij later aan de Jacob van Lennepkade zijn eigen Galerothiek Fabrice; een atelier waar hij rechtstreeks aan klanten verkocht. Hij vond zijn weg als kunstenaar geheel buiten de gevestigde kunstwereld om. In musea exposeerde hij niet, wel beschilderde hij in 1999 een Amsterdamse tram.

De muurschilderingen die hij maakte in de stad zijn niet allemaal bewaard gebleven. Grote werken op dat gebied maakte hij onder Tussen de Bogen bij het Centraal Station en in een voetgangerstunnel bij het Muiderpoortstation; zijn werk daar was bedoeld om bij te dragen aan de veiligheid. In de 21ste eeuw begon Fabrice ook mozaïeken te maken, of zoals hij dat noemde: te schilderen met scherven.

Een van de zes ‘megamozaïeken’ die hij in Amsterdam maakte is Het Kompas op het Marie Heinekenplein, dat ongeveer het middelpunt is van de stad. Een rond gebouwtje op het plein voorzag hij aan de zuidkant van een mozaïek dat verwijst naar Afrika en dat aan de noordkant met een ijsbeer verwijst naar de Noordpool.

Fabrice is 60 jaar geworden. De oorzaak van zijn dood is nog niet bekendgemaakt. Hij had al enige tijd hartproblemen.