Elke 25 meter een bord: Amsterdam in top 5 hoogste dichtheid verkeersborden

Verkeersborden bij de Elandsgracht in Amsterdam. Beeld ANP

Dat blijkt uit cijfers van HR Groep. Het bedrijf houdt een database bij met alle verkeersborden in het land. De nummer één, Rijswijk, heeft op 171 kilometer weg meer dan 7600 borden staan: elke ruim 22 meter één. Den Haag (elke 24,7 meter) en Zoetermeer (24,8 meter) maken de top drie af. Na Amsterdam vult Cappelle aan den IJssel de top vijf aan met een bord na elke 25,5 meter.

Uit de cijfers van HR Groep blijkt dat vooral Zuid-Hollandse gemeenten flink wat verkeersborden neerzetten: vijf gemeentes in de top zes liggen in die provincie. Alleen Amsterdam ligt buiten Zuid-Holland. Gemiddeld kom je in Nederland – op door de gemeente beheerde wegen – om de 55 meter een bord tegen.

Tekst gaat verder onder de kaart.

‘Wildgroei’

Of ons land in het algemeen, of de Randstad in het bijzonder, daarmee méér borden heeft dan automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen verwerken, vinden experts moeilijk te zeggen. Maar organisaties als Veilig Verkeer Nederland strijden al jaren tegen de ‘wildgroei’ aan verkeersborden. Volgens een recente telling van VVN is één op de vijf verkeersborden overbodig.

In de regel is het beter om minder verkeersborden te hebben, zegt Jan Theeuwes. Hij is hoogleraar cognitieve psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en doet veel onderzoek naar verkeersveiligheid. “Een overschot aan borden levert visuele ruis op, zeker als niet meteen duidelijk is wat met een bord wordt bedoeld. Is een bepaalde straat verboden voor bussen, of zijn bussen juist uitgezonderd van het inrijverbod? Een verkeersdeelnemer is natuurlijk langer bezig om een bord te lezen met een onderbord waarop dat staat uitgelegd, dan met een eenvoudig voorrangsbord.”

En wat doe je bij een bord dat waarschuwt voor vallende stenen? Niet dat je het in Nederland binnen de bebouwde kom tegenkomt, maar Theeuwes wil maar een idee geven van hoe verschillend mensen reageren op zo’n ogenschijnlijk eenvoudig bord: “Natuurlijk moet je dan vaart minderen, maar in een Australisch onderzoek zegt de helft van de mensen dat ze juist harder zouden gaan rijden.”

Oproep Elke 25,2 meter staat een verkeersbord in Amsterdam. Het Parool is benieuwd hoe rijk het ‘verkeersbordenpallet’ van de stad is. Ken je een opvallend verkeersbord? Mail de plek van het bord, een omschrijving en/of een foto en je naam naar oproep@parool.nl.

Parkeerborden

Op dit moment gaan de meeste borden op gemeentelijke wegen over parkeren; een kleine 400.000 borden op een totaal van 2,2 miljoen. Snelheidsborden zijn er iets meer dan 200.000. Dat zouden er rap meer kunnen worden, nu steeds meer gemeenten kiezen voor 30 kilometer per uur als maximumsnelheid, in plaats van 50.

Theeuwes vraagt zich af of het met borden lukt om automobilisten langzamer te laten rijden. “Je hebt vierbaans asfaltwegen, zonder al te veel obstakels, binnen de bebouwde kom, waar chauffeurs toch de neiging hebben om harder te rijden dan de toegestane 50 kilometer per uur. En dan zet de gemeente een extra bord neer met ‘50’ erop. Eigenlijk overbodig.”

Het advies van de hoogleraar is dus: grijp niet meteen naar extra verkeersborden. “Wil je dat mensen dertig gaan rijden? Pas de weg dan aan. Neem bijvoorbeeld klinkers in plaats van asfalt.”