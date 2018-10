Elke 18 meter een flesjesbak, willen we dat?

Tientallen winkeliers in Zaanstad rapen in een straal van honderd meter rond hun winkeldeur zwerfafval van de straat. Het gaat om een proef in vier gemeenten: voor de winkels staan opzichtige afvalbakken voor plastic flesjes en hey is de bedoeling dat door de winkels dagelijks even wordt opgeruimd.



Zwerfvuil is een kwestie van gastheerschap, zo is hen ingepeperd.



De vraag is: werkt het ook?