Elk uur worden vijf vrouwen vermoord. Hoe zit het met geweld tegen vrouwen in Amsterdam?

Herdenking voor de door femicide omgekomen 14-jarige Famke Koeman. Beeld Joris Van Gennip

In Nederland wordt elke acht dagen een vrouw vermoord, stelt Kennisinstituut voor Vrouwen- en Emancipatiegeschiedenis Atria. Uit cijfers van het CBS blijkt inderdaad dat bij bijna zes op de tien vermoorde vrouwen in Nederland tussen 2017 en 2021 een (ex)-partner de vermoedelijke dader was. Bij 19,6 procent ging het om een familielid. Ter vergelijking: bij mannen zijn de vermoedelijke daders meestal kennissen, vrienden, criminelen onderling of onbekenden.

Zulk geweld wordt ook wel femicide genoemd, omdat diepgewortelde ideeën over gender vaak een rol spelen. Zo blijkt uit onderzoek dat femicide vaker voorkomt in de periode na een relatiebreuk of scheiding, als daders bijvoorbeeld handelen uit jaloezie, wraak of een geschaad ego. Ook wijst Atria op het eigen onderzoek, waaruit blijkt dat een op de tien Nederlandse jongeren vindt dat mannen hun vriendin mogen slaan om respect af te dwingen.

4.229 meldingen

Amsterdamse femicidecijfers ontbreken, maar voorbeelden zijn er. Zo werd in 2018 een 47-jarige Amsterdammer veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf na het doden van zijn partner. En vorig jaar werd de 14-jarige Famke Koeman door haar vader doodgeschoten. Ze stond al jarenlang op de radar bij hulpinstanties, onder andere vanwege signalen van loverboys, mishandeling en manipulatief gedrag door haar vader.

Vorig jaar kreeg Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 9.840 meldingen van huiselijk geweld, waarvan 43 procent (4.229 meldingen) om partnergeweld ging. De meeste meldingen gaan om kindermishandeling. Binnen Amsterdam werden de meeste meldingen in Nieuw-West gedaan, en daarna in Zuidoost.

Overvolle opvang

In februari kreeg Blijf Groep, de Amsterdamse opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld, zoveel nieuwe slachtoffers binnen dat alle opvanglocaties vol zaten en mensen in hotels werden opgevangen. De organisatie beschikt over 55 opvangplekken in het zogenoemde Oranje Huis, en daarnaast nog 24 appartementen in de stad waar cliënten begeleid kunnen wonen.

Die toename in aanmeldingen kwam waarschijnlijk door het einde van de coronalockdown, waarin huiselijk geweld kon escaleren terwijl de drempel om hulp te zoeken lange tijd hoger lag. Maar ook nu begint Blijf Groep het alweer drukker te krijgen, laat een woordvoerder weten. “Dat zien we vaak in de wintermaanden, en ook ook in de schoolvakanties. Een duidelijke verklaring hebben we daar eigenlijk niet voor.”

Er zijn structureel extra opvangplekken nodig, stelt de woordvoerder. “De gemeente heeft toegezegd dat we een tweede Oranje Huis mogen openen in Amsterdam, maar dat is niet in één dag geregeld. We zijn nog op zoek naar een geschikt pand, en het zal nog zeker een jaar duren voordat de tweede locatie is gerealiseerd.” Daar zullen de 24 losse woningen onder één dak worden gebracht, plus nog vier à acht extra plekken. “Op korte termijn zorgen we wel dat er drie extra losse woningen bijkomen, en dat we extra ruimte maken in de noodopvang.”

Uit de taboesfeer

De regio Amsterdam maakt er verder een missie van om huiselijk geweld uit de taboesfeer te halen en daarmee de meldingsbereidheid te verhogen. Uit een dit jaar gepubliceerd rapport blijkt dat een derde van de inwoners wel eens signalen van huiselijk geweld opvangt, meestal bij buren en buurtgenoten of bij kinderen. Maar nog altijd doet slechts een derde van degenen die huiselijk geweld vermoeden, daadwerkelijk een melding bij een hulpverlener (16 procent) of de politie (13 procent).

De VN heeft vrijdag uitgeroepen tot Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, en dan begint ook een campagne die tot 10 december doorloopt. Ook in Amsterdam worden talloze activiteiten georganiseerd. Zo worden in Nieuw-West voorstellingen en dialoogavonden georganiseerd - in besloten kring en voor publiek - over gewelddadige relaties, gedwongen huwelijken en lhtbq-geweld. In Oost wordt met een workshop aandacht besteed aan de ‘onzichtbare gevolgen’ van geweld en seksueel misbruik, en in Zuid wordt onder meer via dans en muziek aandacht besteed aan het probleem.

Wereldwijd werd volgens de VN 56 procent van de naar schatting 81.100 vermoorde vrouwen in 2021 gedood door een (ex)-partner of familielid. De onderzoekers wijzen er verder op dat het aantal moorden op vrouwen de afgelopen tien jaar nauwelijks is veranderd en dat het werkelijke aantal mogelijk veel hoger is.

