Eliza Perez: in de Baarsjes leven allerlei culturen prettig samen

“Die exotische naam heb ik van mijn moeder, die half-Spaans is. Mijn ouders waren nog heel jong toen mijn moeder zwanger van mij raakte. Een vette hanenkam had ze toen, want ze zat middenin de kraakscene. Samen woonden ze in een kraakpand aan de Den Texstraat. Daar ben ik geboren. Mijn oma, een sjieke dame, vond het wel grappig allemaal. Ze vertelt nog altijd graag hoe ze net voor de bevalling, gekleed in een Chanelpakje, de lekkages aan het plafond in hun kamer te lijf is gegaan met plastic zakken en een nietpistool.”

“Toen ik anderhalf was, ben ik samen met mijn moeder op de Admiralengracht in de Baarsjes gaan wonen. Mijn ouders waren toen al uit elkaar. Tientallen keren ben ik daarna verhuisd, maar eigenlijk nooit meer uit deze buurt weggegaan. Sinds kort woon ik er samen met mijn vriendin Sophie, op een ruime etage in de Van Speijkstraat. Het is zo’n prachtig pand in Amsterdamse Schoolstijl, met veel rode baksteen. We zijn er zó blij mee...”

“Sophie is ook geboren en getogen in Amsterdam-West. Toevallig hè? We hebben sowieso veel raakvlakken. De grootste overeenkomst is dat we allebei een sterke band hebben met onze vaders. Ik draag dan wel niet zijn naam, maar mijn vader is mijn beste vriend, van hem heb ik mijn morele kompas. Gelukkig woont hij vlakbij. Net als de vader van Sophie. We trekken ook veel met z’n vieren op, zijn een soort samengesteld gezin. Vorig jaar zijn we zelfs met elkaar op vakantie geweest“

“Nee, ingewikkeld is het niet om in deze multiculturele buurt met een vrouw samen te leven. Toen we hier kwamen wonen, hebben we ons keurig aan de buren voorgesteld, maar daar niet expliciet bij vermeld dat we een liefdeskoppel zijn. Maar moet dat? Twee hetero’s doen dat ook niet. Het mooie aan de Baarsjes vind ik dat mensen uit allerlei culturen heel prettig met elkaar samenleven. Misschien wel een voorbeeld voor de multiculturele samenleving. Natuurlijk loop je als vrouw niet makkelijk een Turks koffiehuis binnen, net zoals moskeegangers niet snel zullen gaan eten bij de tegenovergelegen pizzeria. Maar dat hoeft niet om toch verbinding met elkaar te voelen. Bij visboer Mop op de Jan Evertsenstraat halen we allemaal een visje en maken we wél een praatje. Dat is voor mij het ultieme Amsterdam.”