Elf jaar cel voor doodschieten Amsterdammer na ruzie om 50 euro

De man die vorig jaar op 8 augustus de 28-jarige Amsterdammer Julian Curiel doodschoot is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van elf jaar. De rechter spreekt van een ‘schokkende gebeurtenis die zowel nabestaanden als omwonenden groot leed heeft aangedaan’.

Alle partijen zijn het erover eens dat er geen sprake is van moord, omdat de schutter niet van tevoren van plan was om Curiel dood te schieten. Wel is de 29-jarige man schuldig aan doodslag. De opgelegde straf valt drie jaar lager uit dan het Openbaar Ministerie (OM) had geëist.

Curiel werd bij klaarlichte dag voor de flat Hogevecht, waar zijn moeder woont, in Zuidoost neergeschoten na een vermoedelijk spaak gelopen drugsdeal. De dader had geld geleend van Curiel om te investeren in het kopen en verkopen van hasj.

Bij het terugbetalen zou ruzie zijn ontstaan: er zou een biljet van 50 euro te weinig zijn aangeleverd door de dader. Een duw en een schot maakten een einde aan het leven van Curiel. Hij liet een zesjarige dochter achter.

Dader toont spijt

De schutter meldde zich na een klopjacht zelf bij de politie en bekende uiteindelijk zijn betrokkenheid. Dat heeft in het uiteindelijke vonnis meegewogen, erkent de rechter, net als de spijtbetuiging van de dader.

Slachtoffer Curiel stond niet bekend als een zware crimineel. Hij werd enkele jaren geleden vervolgd voor onder meer een woninginbraak en een gewelddadige straatroof.