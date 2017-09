Elektronicazaak blijft open, ondanks ramkraken en overvallen

Wie van een afstandje kijkt, zou denken dat CeX de deuren voorgoed heeft gesloten na de reeks ramkraken en overvallen. Toch wordt achter de gesloten deuren nog gewoon handel bedreven, ware het niet dat de deur eerst moeten worden opengemaakt door een beveiliger die de zaak permanent bewaakt.



Een 'closed door policy', zoals dat heet. Iets dat je normaal gesproken vooral bij juweliers en andere luxezaken ziet, maar nu dus ook bij CeX, waar alleen tweedehands eletronica wordt verkocht.



Vooral telefoons bleken interessant voor de boeven die verantwoordelijk zijn voor twee ramkraken in maart en april en drie gewapende overvallen die tussen 6 augustus en 1 april werden gepleegd. Tientallen tweedehands telefoons namen ze telkens mee, met een waarde van tienduizenden euro's.



"Het is echt een trend," zegt filiaalmanager Tyrone Toppin. "Criminelen zijn er op een of andere manier achtergekomen dat wij al onze spullen gewoon in de winkel hebben liggen, niet in een magazijn. Van de telefoons kunnen ze er het meest meenemen in een korte tijd. Een laptop is toch een stuk groter en zwaarder."



Beveiliger

Toppin was aan het werk tijdens twee van de drie overvallen en kreeg zelfs een pistool op zich gericht. Na de eerste keer dacht hij: ik stop ermee, de winkel gaat dicht. Maar na overleg met de baas is hij toch weer opengegaan met een beveiliger voor de deur. Maar toen die na een paar weken weer weg was, kwam er wéér een gewapende overvaller die telefoons eiste. Daarom staat er nu permanente beveiliging bij de deur.



Toppin is blij dat de politie de zaak serieus neemt en er uitgebreid aandacht aan heeft besteed in Opsporing Verzocht. Na de eerste twee ramkraken was er veel onrust in de buurt, zeker omdat bovenburen tijdens een van de ramkraken werden bedreigd met een vuurwapen door een overvaller die op de wacht stond. Na de reeks overvallen is die onrust alleen maar toegenomen.



Angstig

"Ik snap wel dat het voor de bovenburen beangstigend is. Stel je voor dat je ligt te slapen en ineens rijdt iemand met een auto het pand onder je binnen. Als de daders worden gepakt, zal de trend stoppen. Dan weten ze dat ze er niet zomaar mee wegkomen."



Ondertussen proberen Toppin en zijn collega's de draad weer op te pakken. "We moeten ons niet constant laten beïnvloeden door het idee dat we weer overvallen kunnen worden. Dan kun je niet werken."