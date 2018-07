Elektrische bakbrommer redt voedselbank Zuid

145 Bij de Voedselbank Zuid komen 145 huishoudens.

Verschillende Zuidaskantoren deden een duit in het zakje. De crowdfunding bracht in totaal 14.000 euro op. Genoeg om een elektrische bakbrommer te importeren uit Italië.



Daarmee is de aanvoer van voedsel en kleding veiliggesteld voor de 145 huishoudens die bij Voedselbank Zuid lopen. Al kwam die het afgelopen half jaar niet echt in het geding: bij 'noodgevallen' kon de organisatie gratis een bestelbus lenen van een autoverhuurbedrijf om de hoek.



Verse levensmiddelen

Stroeve is blij met het elektrische vervoermiddel. "Er passen veel spullen in en je kunt er makkelijk mee manoeuvreren tussen de paaltjes in de binnenstad."



Omdat het aanbod van verse levensmiddelen als groente en fruit summier is deze zomer, rijden vrijwilligers van de voedselbank met het vervoermiddel ook supermarkten af om donaties te vragen van winkelbezoekers.