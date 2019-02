Elektrische auto's mogen straks goedkoper parkeren

De gemeente Amsterdam volgt deze ontwikkelingen met veel interesse en staat er positief tegenover, zo laat een woordvoerder weten.



De gemeente onderzoekt in hoeverre een differentiatie van het parkeertarief bijdraagt aan de doelstellingen van de stad ten aanzien van luchtkwaliteit en leefbaarheid.



Allereerst zullen de parkeertarieven op straat per 14 april worden verhoogd, dat geldt nog voor alle auto's, elektrisch of niet. Wel hebben elektrische auto's in Amsterdam voorrang op een parkeervergunning bij een eventuele wachtlijst.



Schonere lucht

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) schreef aan de kamer dat de lucht in de stad schoner wordt door deze maatregel. Bovendien geeft het een extra impuls aan de overgang naar emissieloze voertuigen.



Gemeenten mogen zelf beslissen of ze de korting invoeren en hoeveel die wordt. Dat is volgens de staatssecretaris "afhankelijk van lokale voorkeuren en omstandigheden".



De maatregel was al afgesproken in het regeerakkoord. Daarin staat ook dat het streven is dat in 2030 alle nieuwe auto's emissieloos zijn.