Elance Academy helpt al tien jaar jonge vrouwen sterker te maken

Het Elance kledingevent in Amsterdam-West in 2019. De meiden die door Elance Academy worden gecoacht, konden hier kosteloos kleding shoppen. Beeld Tammy van Nerum

Aan wie trek je je op als niemand in je directe omgeving een voorbeeld is? Wie helpt je als meisje of jonge vrouw je dromen waarmaken als je ouders dat niet kunnen? En hoe zorg je ervoor dat alle Amsterdamse meisjes en vrouwen de kans krijgen zich te ontwikkelen tot een sterk en onafhankelijk individu? “Met behulp van rolmodellen”, zegt Aytun Aydin, de oprichter van Elance Academy. Tien jaar geleden begon zij om die reden de organisatie die meisjes en jonge vrouwen in een lastige thuissituatie coacht.

“We kijken naar wat een meisje nodig heeft,” zegt Aydin. “En daar zoeken we een coach bij. Of zoals we ze ook weleens noemen: een oudere zus of een powervrouw. Die moet niet te ver van het meisje of de jonge vrouw in kwestie af staan, maar wel meer ervaring hebben en echt een voorbeeld zijn voor de jongere.”

Plek durven opeisen

Te lang zijn te veel jonge vrouwelijke Amsterdammers vergeten, aldus de oprichter. “Er was aandacht voor jongens en mannen die het moeilijk hadden, omdat zij vaker schreeuwden om aandacht. Meisjes worden vaker stil en trekken zich terug als ze het lastig hebben. Het gevolg? We zagen ze niet of minder. Ik wil die meiden en jonge vrouwen een gezicht geven. We willen ze helpen, zodat ze durven hun plek op te eisen en een onafhankelijke vrouw te worden met een eigen stem.”

Al tien jaar lang worden er jaarlijks honderden jongeren gecoacht via de Elance Academy. Het afgelopen schooljaar waren het er om precies te zijn 528 en zoals de afgelopen negen keer wordt het seizoen feestelijk afgesloten. Normaliter is er op het hoofdkwartier aan het Bos en Lommerplein een kledingevent waar aanwezigen kosteloos kleren konden uitzoeken onder het genot van muziek, hapjes en drankjes. Dit jaar is er een heus festival in het Olympisch Stadion dat geopend wordt door burgemeester Halsema.

Nafluiten en sissen

De campagne #jijstaatnietalleen die Halsema vorig jaar presenteerde tegen seksuele intimidatie en geweld tegen vrouwen, krijgt op het jubileumfeest extra aandacht. Uit een onderzoek van de gemeente, dat eind februari verscheen, blijkt dat 47 procent van de Amsterdamse vrouwen afgelopen jaar te maken heeft gehad met straatintimidatie. Bij mannen ging het om 28 procent. Van jonge vrouwen van 15 tot 34 jaar kreeg zelfs 74 procent te maken met onder meer nafluiten en sissen.

Er moet nog meer aandacht komen voor de intimidatie waar vrouwen en meisjes mee te maken krijgen, vinden ze bij de organisatie. Vooral om de meiden in kwestie ervan bewust te maken dat zij niet fout zitten als hen iets wordt aangedaan. Wiesje van der Sijs, ook van de Elance Academy, vertelt dat er nog steeds meiden en vrouwen zijn die zichzelf als schuldige aanwijzen als hen iets overkomt.

“Ze denken dat ze bepaald gedrag hebben uitgelokt, omdat ze te bloot gekleed waren of dat ze duidelijker ‘nee’ hadden moeten zeggen toen hen iets overkwam. Met het motto #elancestaatnaastje, dat we vrijdag officieel lanceren, willen we laten zien dat de jonge Amsterdammers met al hun vragen en kwesties bij ons terecht kunnen en daarmee hun gevoel van veiligheid vergroten. We veroordelen ze niet. We staan naast ze, net als een grote zus. Tijdens het evenement tekenen we daarom ook met z’n allen een manifest om te benadrukken dat we samen optrekken tegen intimidatie.”

Beautyhoek

Behalve ruimte voor serieuze onderwerpen, is er op het festival vrijdag ook ruimte voor ontspanning. Naast de vintage-kledingwinkel waar de spullen wederom gratis zijn, is er ook een beautyhoek met stylistes, een dansworkshop en een podium. Zorgeloos plezier maken hebben de meiden harder nodig dan ooit, vertelt Aydin.

“Het was een extra zwaar jaar. Veel meisjes en vrouwen zien school als een plek om even vrij te zijn en zichzelf te zijn. Even naar school of het huis uit om te studeren, was een legitieme smoes om zich aan de soms beklemmende thuissituatie te onttrekken. Tijdens de coronacrisis kon dat niet en zaten sommigen weer vast in hun thuissituatie. Dat was moeilijk om te zien. Tegelijkertijd benadrukt het ook de urgente taak die we op ons hebben genomen: een nieuwe generatie weerbaar en sterker maken.”