Ekoplaza neemt rivaal Marqt over

Marqt op de Oostenlijke Handelskade, winkelcentrum Brazilie. Beeld Lin Woldendorp

Ekoplaza was al langer in de race voor Marqt, dat sinds zijn oprichting in 2006 nooit winst heeft gemaakt. Met behulp van ING is daarnaast ook gesproken met supermarktketen Jumbo.

Deze zomer maakte het bedrijf al bekend de twee grootste zaken, waaronder die aan het Rembrandtplein, te sluiten en alleen verder te gaan met relatief kleine supermarkten.

De grootaandeelhouders van Marqt, waaronder Triodos en investeerder Global Impact Ventures hebben nu een overeenkomst om hun aandelen te verkopen aan Udea, het moederbedrijf van Ekoplaza. Dat zegt toe de keten vanuit Amsterdam overeind te houden als uitbater van kleinere eet- en drink winkels. Udea is naast Ekoplaza ook actief als groothandel voor zelfstandige natuurwinkels.

Vestigingen dicht

Daarbij sluit Udea niet uit dat er Marqt vestigingen dicht gaan op plekken waar Ekoplaza in de buurt is gevestigd. Voor de hand ligt dat het hierbij om Amsterdam gaat, waar beide bedrijven 22 vestigingen hebben. Net als Marqt is ook Ekoplaza in de hoofdstad ontstaan.

Naast de ingreep in het winkelbestand saneerde Marqt deze zomer al in het hoofdkantoor aan het Amsterdamse Willem Barentszplein en het distributiecentrum in Westpoort. Dit voorjaar stapte bovendien vrijwel de voltallige raad van commissarissen en directie op, deels vanwege verschillen van inzicht over de nieuwe koers.

Juist vandaag dient een rechtszaak van de grootaandeelhouders tegen oprichter en mede-aandeelhouder Quirijn Bolle. Ze willen via de rechter afdwingen dat Bolle zijn aandelen ook afstaat. Die zou Marqt echter zelfstandig willen voortzetten met nieuwe aandeelhouders en investeerders.

De vestiging bij het Rembrandtplein is sinds deze week dicht. Albert Heijn opent er dit najaar een eigen vestiging.