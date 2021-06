EK-gevoel wordt in Noord versterkt met ratels en toeters

Buurtbewoners Tuindorp kijken gezamelijk het EK duel tussen Nederland en Noord-Macedonië in een buurttent. Beeld Joris van Gennip

Ze zullen toch met wat beters dan een beetje regen moeten komen om de bewoners van de Vegastraat in Noord hun oranjefeestje te ontnemen. Door de straat gaan de oranje slingers van regenpijp naar boom naar lantaarnpaal naar pergola. Op een grasveldje staat een flinke partytent, opgesmukt met vlaggen waarop ‘Hup’ en ‘Holland’ centraal staan.

Midden in de tent staan twee picknickbanken, plastic klapstoeltjes eromheen. In de hoek liggen dozen en tassen vol oranje verkleedspul. Pal onder het beamerscherm staat een mini-trampoline; het is niet helemaal duidelijk waarom precies.

John Bos, van top tot teen in oranje gekleed, heet van harte welkom. De vorige twee poulewedstrijden waren hier een mannetje of dertig, veertig. Dat zal nu wel minder zijn, verwacht Bos: “Ze zijn al door en het is slecht weer.”

Toch maakt hij zich over een magere opkomst geen zorgen. “Ik heb al een hoop kinderen. Zelf zeven en mijn vrouw ook nog twee. Met aanhang zit je al op 18. Normaal staat deze tent in mijn tuin. Altijd, ja. Dat zeg ik. Met al die kinderen en schoonkinderen is het zo vol. Wil je wat drinken?”

Warm eten

Aan de picknicktafel eet Stef (‘Ik gebruik nooit mijn achternaam’) nog snel een bord warm eten op, zalm met groente. “Eigenlijk hadden overal oranje bloemen moeten staan,” zegt hij, wel keurig met de mond leeg. “Afrikaantjes. Goudsbloemen. Duizenden en duizenden heb ik gezaaid, overal in de perken. Maar we hadden slakken, en slecht weer.”

Een vrouw komt de tent binnen, duidelijk de vriendin van Stef aan haar bord warm eten te zien, zalm met groente. Stef: “Esther gaat altijd helemaal vooraan zitten, omdat ze anders bang is dat kinderen voor haar beeld gaan staan. Daarom heb ik die trampoline daar neergezet.”

Is dat vraagstuk ook weer opgelost.

Helaas sleept partytentdirecteur Bos de trampoline even later de tent uit. Stefs plan meisje-plagen-kusje-vragen had meer verdiend.

De wedstrijd begint en de tent druppelt langzaam alsnog gezellig vol. Drank en spijs zijn van huis mee, de paprikachips ligt in een plastic sokkenmandje.

Ratels

Een moeder komt binnen met twee kleine kinderen. Ze hebben allebei een ratel en die doen het goed, zo horen. Rita Schroen: “Van oma gekregen. Ik pak ze zo wel af.”

Een vrouw in oranje overall drukt op een misthoorn en de kinderen stoppen verschrikt met ratelen. Zo, baas boven baas.

Alleen, er liggen nog meer toeters tussen de verkleedspullen, en die zijn inmiddels ontdekt door al het aanwezige grut. Schroen: “En ik vond die ratels al heftig.”

Ze probeert er een compromis uit te slepen: alleen toeteren als gescoord wordt. Het bestand wordt maar moeizaam gerespecteerd, en dan zul je altijd zien: Depay en Wijnaldum, twee keer ook nog.

De analyse van Esther: “Een voorzichtige wedstrijd. Ik denk, maak er een leuke wedstrijd van, maar ze zetten geen druk. Saai, wat mij betreft.”

Daar denkt dat grut met hun toeters duidelijk anders over.