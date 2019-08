Eisen tot 7,5 jaar cel voor fatale ontvoering Boerenveen

Jdesse Boerenveen. Beeld Opsporing Verzocht

De meeste verdachten komen uit Amsterdam-Zuidoost, waar de dakloze Boerenveen een spoor van schulden had en waar hij op het laatst verbleef bij een kennis in Bijlmerflat Kikkenstein.

Officier van justitie Marjolein Kubbinga acht bewezen dat Jeffrey K. (49), Brian D. (44) en Dolf M. (50) het slachtoffer vier uur lang vasthielden in de keuken van K.’s garage High Speed Tuning, toen nog gevestigd in Wormerveer. Zij moeten van het Openbaar Ministerie 16 maanden cel krijgen.

Op door Brian D. gemaakte filmpjes is te zien hoe Denise D. (41) klappen geeft aan Boerenveen. Om de schuld van 4000 euro die hij bij haar had, lijkt de gijzeling begonnen. Boerenveen had die ‘vier kop’ van haar aangepakt om een Volkswagen Polo voor haar te kopen, maar had van het geld volgens haar dure kleding gekocht, waaronder een gewatteerde capuchonjas, die ze in de garage van hem afpakte. Het OM wil voor haar een werkstraf van 240 uur en een half jaar cel voorwaardelijk.

Hoogste straffen

De hoogste straffen moet de rechtbank opleggen aan Lloyd ‘Banks’ B. (41), Audrienne C. (40) en Michael F. (37), vindt justitie. Zij kwamen naar de garage en namen Boerenveen over van zijn gijzelaars. Ook Lloyd B. had een vordering op het slachtoffer, van zo’n 7000 euro. Ze brachten hem naar Almere, waar een kennis van Boerenveen een deel van de schuld zou voldoen, maar die betaalde uiteindelijk niet omdat hij de zaak niet vertrouwde.

Boerenveen werd daarop naar het strandje bij Almere Haven gebracht, waar hij waarschijnlijk werd mishandeld. Lloyd B. had Audrienne C. tevoren geappt: ‘We gaan op actie’. Aan een kennis bevestigde B. later, eveneens per Whatsapp, dat hij Boerenveen inderdaad ‘totaal had gesloopt’.

Hij bekende tegenover de rechtbank op Schiphol dat hij Boerenveen een vuurwapen heeft getoond. Hij appte de kennis ook: ‘Hij is in het water gesprongen’.

Mishandeld

Aanklaagster Kubbinga verwijt het de drie dat ze Boerenveen drie uur hebben vastgehouden en hem gezamenlijk zo hebben mishandeld, ‘verzwakt’ en bang gemaakt dat hij het 6 graden koude water in moet zijn gerend, en dat ze vervolgens geen hulp voor hem hebben ingeroepen, hetgeen ook strafbaar is.

Op 22 december 2016 werd Boerenveen dood gevonden bij het eilandje tegenover het strand.

De advocaten zullen in hun pleidooien donderdag voornamelijk vrijspraak vragen. Het is heel onduidelijk wat is gebeurd, wie welke rol speelde en wie had moeten verwachten dat het zo slecht met Boerenveen zou aflopen.

De rechtbank doet op 12 september uitspraak.