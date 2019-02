Eisen tot 27 maanden cel inbraak bij Connie Witteman

Toen de zitting na overleg werd heropend, verschenen de drie verdachten met een band om hun buik, waaraan hun handen waren geboeid. Een parketwachter hield de riem vast terwijl ze naar hun plek liepen. Het aantal parketagenten in de zaal was 'voor de veiligheid van iedereen' verdubbeld. Verder wilden de rechters niets kwijt over het handgemeen.



De inbraak bij Witteman en haar ex-partner, Eugène van Dun, zou voor bijna drie miljoen euro buit hebben opgeleverd. Hoofdverdachte Ilias N. (23) wilde daar in antwoord op vragen van de rechter weinig over zeggen: "Als eerste: er zijn dingen van mij in beslag genomen. Een ring en een ketting. Die heb ik van mijn oma gehad. Die wil ik terug."



Adoptiepapieren

Bij de inbraak op 7 juli in de P.C. Hooftstraat zijn diverse gouden ringen en kettingen meegenomen, maakte justitie duidelijk. "En een hele kluis, alarmpistolen, een schoudertas van Louis Vuitton, horloges van onder andere het merk Rolex, oorbellen, gouden armbanden, de adoptiepapieren van de kinderen van Witteman en een geldbedrag van 17.500 euro," somde de officier van justitie op. De waarde van de buit is geschat op 2,8 miljoen euro. Veel spullen zijn door de verdachten verkocht.



