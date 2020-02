Eisen tot 16 jaar celstraf ‘spotters’ liquidatie spyshop

Beeld ANP

In de extra beveiligde gerechtsbunker in Osdorp sprak de aanklager van ‘een lafhartige moord’.

De twee mannen hebben maandag bij de start van hun strafzaak gezegd geen vragen van de rechtbank te beantwoorden. ‘Zwijgrecht,’ klonk het veelvuldig in de extra beveiligde gerechtsbunker in Osdorp.

Mourad B. (30) en Ali M. (31) zouden zijn opgetreden als ‘spotter’. Zij zouden de bewegingen van Bakker (59) tot vlak voor zijn dood nauwgezet in kaart hebben gebracht, zijn signalement hebben doorgegeven en het kenteken van de auto waarin hij reed hebben doorgesluisd.

B. zou hem op de avond van de moord zelfs zijn gevolgd tot hij bijna thuis was. Het slachtoffer werd op 9 september 2015 bij zijn woning in Huizen doodgeschoten toen hij thuiskwam uit zijn werk bij de spyshop in Nieuwegein.

Volgens de officier van justitie was de moord ‘een directe aantasting van de rechtstaat’. Volgens hem is uit onderzoek gebleken dat de moord op Bakker ‘een boodschap’ vanuit de misdaadorganisatie van Ridouan Taghi aan de spyshop was voor het meewerken met de politie. “De boodschap was duidelijk: wie praat, die gaat,” aldus de aanklager.

Taghi

Taghi, aldus het OM, hield de spyshop verantwoordelijk voor het oprollen van de ‘Utrechtse liquidatiebende’ in juli 2015. De organisatie, die spullen inkocht bij de spyshop, beschikte over ongekende wapenvoorraden, vluchtauto’s en hield zich ook bezig met het spotten van (potentiële) slachtoffers van liquidaties.

De kopstukken van deze bende, waarvan ook B. en M. deel uitmaakten, kregen vorig jaar van het gerechtshof in het onderzoek-26Koper straffen tot 14,5 jaar opgelegd. B. en M. kregen eerder drie jaar cel van de rechtbank. Ook in de liquidatiebende vervulden zij de rol van ‘spotter’.