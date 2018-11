Eis: werkstraf en rijontzegging voor doodrijden 86-jarige fietser

Het ongeluk gebeurde vorig jaar op 10 november aan het eind van de middag. H. wilde met zijn bakwagen vanaf de Osdorperweg linksaf de Ookmeerweg op draaien, toen hij plotseling toch rechtsaf sloeg.



Hij zag daarbij de bejaarde vrouw, die rechts van de vrachtwagen stond te wachten om over te steken, over het hoofd. H. reed met de bakwagen van 38 ton over het slachtoffer heen. Ze overleed ter plekke aan haar verwondingen.



H. vertelde dinsdag in de rechtbank dat hij die middag als uitzendkracht voor Rutte Wegenbouw afvalcontainers moest leegscheppen. Hij erkent dat hij op het laatste moment besloot naar rechts af te slaan omdat in de andere richting een file stond.



Knipperlicht naar links

Getuigen verklaarden dat H. zijn linker knipperlicht aan had staan toen hij plotseling naar rechts afsloeg. Het slachtoffer, dat rechtdoor de Ookmeerweg wilde oversteken, zou daardoor geen kans hebben gehad te anticiperen op de manoeuvre van H., die tegen de rechters zei dat hij zijn rechter knipperlicht wél had gebruikt.



Dat er wat aan de hand was, had H. pas door toen er verderop iemand 'hysterisch stond te gebaren'. "Ik stapte uit om te horen wat er aan de hand was. Toen ik naar links keek, zag ik allemaal spullen op de weg liggen. Toen ik dichterbij kwam, zag ik dat ze dood was," zei H. geëmotioneerd tegen de rechters.



Oprechte emotie

H. was na het fatale ongeval twee weken zijn rijbewijs kwijt, maar is daarna weer aan het werk gegaan als vrachtwagenchauffeur bij hetzelfde bedrijf. Dat was van korte duur. "De directeur van het bedrijf reed mee. Toen ik één fout maakte, zei hij meteen dat het klaar was. Dat ik ander werk kon gaan zoeken."



H. kwam thuis te zitten, maar heeft inmiddels weer een baan als vrachtwagenchauffeur. Toch ziet de officier van justitie geen reden af te wijken van de norm die is gesteld voor dit soort zaken: een jaar ontzegging van de rijbevoegdheid.



"Ik zie oprechte emotie bij de verdachte. Ik ben ervan overtuigd dat hij dit niet heeft gewild, maar soms kan je schuld hebben aan iets dat je eigenlijk niet wilt." Volgens de officier is het slachtoffer langere tijd zichtbaar geweest voor H. en had hij extra goed moeten kijken omdat hij plotseling naar rechts afsloeg.



Geen nabestaanden

"Ik heb gefaald als chauffeur zijnde," concludeerde H., die zich tegelijkertijd afvroeg waarom de gemeente 'niets heeft gedaan' aan het kruispunt. "Er is vaak over geklaagd vanuit de buurt en de dag na dit ongeluk is er weer een ongeluk geweest."



Over het 86-jarige slachtoffer is verder weinig bekend. Volgens de rechtbank had de vrouw geen directe familie. Er waren dan ook geen nabestaanden aanwezig in de rechtbank.



De rechtbank doet op 4 december uitspraak.