Eis van 4 en 5 jaar cel voor beschieten taxichauffeur

Aangezien de rechtbank één van hen al vrijlaat, kan de zaak ook met een sisser aflopen.

Donovan D. (29) komt uit een Amsterdamse familie waaruit de laatste jaren meerdere criminelen invalide zijn geraakt door een kogel of zijn geliquideerd – de laatste, een neef van D., vier dagen voordat hij zelf in de problemen kwam.

L’Houssain A. (29) lijkt sprekend op zijn broer, die een prominente rol wordt toegedicht in een onderwereldvete die al tientallen veelal jonge Amsterdamse criminelen het leven heeft gekost.

D. en A. hadden in de nacht van 30 op 31 oktober geborreld met twee vrouwen. Onder wie D.’s vriendin, de zus van een kopstuk uit één van de strijdende partijen in die liquidatiereeks. Omdat A. voortdurend signalen krijgt dat hij zal worden doodgeschoten, mogelijk om zijn broer te raken, draagt hij een pistool bij zich ‘op kwetsbare momenten’.

Aanranding

Rond drie uur ’s nachts was het met het borrelen in West wel mooi geweest. De vrouwen zouden zich door een taxi in De Pijp laten afzetten, waar ze wonen. De mannen reden op A.’s motorscooter naar het Leidseplein om nog ‘een drankie te doen’. De naar eigen zeggen aangeschoten D. reed, de volgens de politie dronken A. zat achterop.

Bij Overtoomse Sluis zagen ze de taxi stoppen. De vrouwen stapten tierend uit, schreeuwend dat ‘die flikker’ ze had aangerand.

De chauffeur reed vol gas de Overtoom op, de mannen spoten op de scooter met 100 kilometer per uur achter hem aan ‘om verhaal te halen’. In paniek belde de taxichauffeur 112. Vanuit de meldkamer kreeg hij de instructie naar het politiebureau aan de Houtmankade te rijden.

Daar stopte de scooter vlakbij de taxi en vuurde A. twee kogels af – waarvan er een voor in de auto sloeg – een centimeter of tien boven het wiel.

Volgens A. schoot hij ‘in the heat of the moment’ naar beneden om een band lek te schieten, zodat de chauffeur niet kon vluchten. Volgens justitie nam hij bewust het risico de chauffeur te doden en is zo in juridische zin sprake van ‘voorwaardelijke opzet’ en dus poging tot doodslag. De chauffeur was gedurende ‘de woeste helletocht’ doodsbang.

Donovan D. moet volgens de aanklagers hebben geweten dat zijn vriend een vuurwapen had en heeft de motorscooter zo gemanoeuvreerd dat A. in een goede positie was om te schieten.

Omdat D. ook wordt beschuldigd van het samen met zijn al veroordeelde neef vervaardigen van xtc in een lab in Geuzenveld, waar in juli ruim 19 kilo mdma was gevonden, eisen de officieren van justitie tegen hem vijf jaar en tegen A. vier jaar.

‘Gevaarlijke gek’

Volgens A.’s advocaat Jan-Hein Kuijpers gaat justitie te makkelijk uit van diens ‘voorwaardelijke opzet’ de chauffeur dood te schieten. “Dat is niet serieus te nemen.” Zijn cliënt had dat wapen omdat zijn broer ‘op een (doden)lijst staat’, niet ‘om links en rechts op mensen te schieten’. Zijn cliënt was ook niet bezopen, maar vond het maar ‘een bezopen situatie’ die nacht.

“Hij komt blijkens zijn strafblad niet in de búúrt van die gevaarlijke gek die mensen doodschiet voor geld.” Kuijpers vroeg de rechtbank slechts een milde straf op te leggen voor dat vuurwapenbezit.

Raadsman Vito Shukrula vindt dat D. integraal moet worden vrijgesproken. “Van zó dichtbij zó ver naast de taxichauffeur schieten, wijst erop dat de opzet van zijn medeverdachte niet was hem te raken.” Met zijn in xtc handelende neef heeft D. ‘een bloedband en een gemeenschappelijke hobby, te weten sporten’. Meer niet. “Van je familie moet je het hebben.”

De rechtbank doet over twee weken uitspraak, maar liet D. alvast vrij.